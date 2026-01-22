Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, emeğin ve yeteneğin sanata dönüştüğü, kursiyerlerin ev ekonomilerine katkı sunduğu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nın Altınordu şubesini ziyaret etti.

ORDU (İGFA) - ORMEK kurslarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Güler, 'Burada kursiyerlerimiz hem meslek sahibi oluyor hem de geleneksel sanatlarımızı geliştiriyor, bizde onlara destek oluyoruz' dedi.

Her fırsatta belediye birimlerinde yapılan çalışmaları yakından takip eden Başkan Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) Altınordu şubesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya gelen Başkan Güler, yapılan çalışmaları yakından inceledi.

Her bir kursiyer ile yakından ilgilenen Başkan Güler, emekleri dolayısıyla kendilerine teşekkür etti ve her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

'EMEKLERİNİN DEĞER KAZANMASI İÇİN KURSİYERLERİMİZE DESTEK OLUYORUZ'

ORMEK'te kursiyerlerin hem meslek sahibi olmasına hem de geleneksel sanatları geliştirmelerine imkan sunulduğunu ifade eden Başkan Güler, 'Hem geleneksel sanatların öğrenilmesi hem de aile ekonomisine katkı sağlanması açısından ORMEK'lerde kurslar açtık. Kurslarda 600'ün üzerinde branş ve konuda çalışmalar yapılıyor. Buradaki kursiyerlerimiz hem meslek sahibi olarak hayata atılacaklar hem de geleneksel sanatlarımızı geliştirerek Ordu'muza, kültürümüze ve ülkemize katkı da bulunacaklar. Biz bu tür çalışmalara oldukça ağırlık veriyoruz. Başarılı bir ekibimiz var. Hocalarımıza ve kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Emeklerinin değer kazanması için biz onlara destek oluyoruz' diye konuştu.