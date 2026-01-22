Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Perşembe Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerileri yerinde dinledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentin en köklü ve büyük pazarlarından biri olan Perşembe Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Pazardaki tezgâhları tek tek gezerek hayırlı işler dileyen Başkan Dutlulu, hem esnafın hem de alışveriş yapan yurttaşların görüş ve taleplerini dinledi.

Ziyarette Başkan Dutlulu'ya; Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ve Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay eşlik etti. Pazar esnafının zorlu koşullar altında büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Başkan Dutlulu, şeffaf ve çözüm odaklı bir anlayışla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Dutlulu, 'Esnafımızın yaşadığı sorunları ve önerilerini doğrudan yerinde dinlemek bizim için çok kıymetli. Bu anlayışla her zaman sahada olmaya, sizlerle güçlü bir dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz' dedi.

Perşembe Pazarı'nda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Dutlulu, çatı yenileme ve alan genişletme çalışmalarının sona yaklaştığını belirterek, 'Pazarımızda 'Hoş Geldin Masası' zabıta noktasını kurduk. Taleplerinizi karşılamak ve çalışma koşullarınızı iyileştirmek adına gerekli adımları atıyoruz. Manisa'yı herkesin daha rahat nefes alabildiği, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için bu süreci hep birlikte sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.