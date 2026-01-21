ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile birlikte Ezidi heyetini kabul etti.

Görüşmede konuşan Kurtulmuş, Ezidilerin taleplerinin çözümüne yönelik yürütülen çalışmaları önemsediklerini belirterek, heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin etnik, mezhebi, inanç ve kültürel çeşitliliğinin büyük bir zenginlik olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, bu farklılıkların doğru yönetilmesinin toplumsal barış açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Hazreti Ali'nin Malik Bin Eşder'e verdiği öğüdü hatırlatan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İnsanlar ya yaratılışta eşindir ya da dinde kardeşindir' sözünün, tüm farklılıkların üzerinde bir hoşgörü anlayışını ortaya koyduğunu ifade etti. Son yıllarda İslam coğrafyasında halkları hedef alan ciddi oyunlar oynandığını belirten Kurtulmuş, bu süreçte asıl yapılması gerekenin bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik senaryoları bozmak olduğunu söyledi. 'Terörsüz Türkiye ideali, bütün engellemelere rağmen başarıya odaklanmıştır ve mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır' diyen Kurtulmuş, bu coğrafyada yaşayan herkesin ortak bir kaderi paylaştığını dile getirdi.

Şengal'de Ezidilere yönelik gerçekleştirilen katliamı insanlık dışı olarak nitelendiren Kurtulmuş, bu saldırıların arkasında dış güçlerin olduğunu belirterek, terör örgütlerinin emperyalist planların birer aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

Ezidi yurttaşların taleplerinin yakından takip edileceğini vurgulayan Kurtulmuş, 'Hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaşayan Ezidi vatandaşlarımızın beklentileri konusunda milletvekillerimizle birlikte çalışacağız. Meclis Başkanlığı olarak üzerimize düşeni yapacağız' dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise Ezidilerle yurt içi ve yurt dışında çeşitli programlar gerçekleştirdiklerini, dile getirilen talepler doğrultusunda çözüm üretmek için çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Almanya Ezidi Birlik ve Beraberlik Komitesi Başkanı Orhan Onat da Terörsüz Türkiye sürecinde geliştirilen diyalogların önemine dikkat çekerek, Ezidilerin bu sürece katkı sunmak amacıyla bir araya geldiğini ve ortak taleplerini içeren bir dosyayı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sunduklarını kaydetti.