ANKARA (İGFA) -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2025 sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yüzde 62,3'ünü yenilenebilir kaynaklardan, yüzde 71,7'sini ise yerli kaynaklardan sağladığını açıkladı. Bakanlık, 2026'da bu başarıyı daha da ileri taşıyarak tam bağımsızlık hedefine yürümeye devam edeceklerini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde 2025 yılında elde edilen önemli rakamları paylaştı. Bakanlık verilerine göre, 2025 sonu itibarıyla ülkemizin elektrik kurulu gücü 122.519 MW'a ulaştı.

Bu kapasitenin yüzde 62,3'ü yenilenebilir kaynaklardan, yüzde 71,7'si ise yerli kaynaklardan sağlanırken; rüzgar, güneş ve diğer yerli kaynakların etkin kullanımıyla elektrik üretiminde sürdürülebilir ve bağımsız bir yapı oluşturulduğu vurgulandı. Bakanlık açıklamasında, 2026 yılında da yeni rekorlara imza atılacağı belirtilerek, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının artarak devam edeceği ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefine kararlılıkla yürümeye devam edeceğini duyurdu.

İşte 2025 yılı verilerine göre elektrik kurulu gücü kaynaklarına göre dağılımı şöyle: