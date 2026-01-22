Vatandaşların ibadet alanlarındaki güven ve konforunu artırmak için kolları sıvayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki cami avlularını modern tentelerle donatarak cemaati hem yazın sıcağından hem de kışın yağışından koruyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ilçelerdeki cami avlularında başlattığı tente montaj çalışmalarıyla halkın ibadet ve sosyal yaşam alanlarını daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Tente ihtiyacı tespit edilen camiler ve vatandaşların talepleri doğrultusunda hareket eden ekipler, cami mimarisine uygun, estetik ve dayanıklı tentelerin montajını hızlı bir şekilde tamamlıyor. Özellikle cuma, bayram ve cenaze namazlarında yoğun kullanılan cami avluları yapılan düzenleme ile dört mevsim daha kullanışlı hale getiriliyor.

Tente montajı ile yazın kavurucu sıcaktan, kışın ise yağışlardan korunabileceklerini belirten vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



NEREDE NE İHTİYAÇ VARSA, BÜYÜKŞEHİR ORADA



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, camilerin sadece ibadet değil, aynı zamanda mahalle kültürünün de kalbi olduğunu belirterek, 'Vatandaşlarımızın cami avlularında sağlıklı ve konforlu bir ortamda buluşup, huzur içinde ibadetlerini gerçekleştirmelerini önemsiyoruz. Ekiplerimizin tespiti ve sahadan gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaç duyulan camilerimize bu hizmeti ulaştırıyoruz. Programımız dahilinde, ilçelerimizdeki ibadethanelerimizde tente montaj çalışmalarına devam edeceğiz' dedi.



VATANDAŞLAR YAPILAN ÇALIŞMADAN MEMNUN



Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi sakini Ali Gürcan Atlı, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Allah razı olsun tente yaptırdı, cenazelerimizde mağdur oluyorduk, şimdi çok iyi oldu. Halkımız hem yağıştan, hem de yazın sıcaktan korunacak. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Hüseyin Yayla da, tente montajı ile özellikle cenazelerde yaşanan mağduriyetin önüne geçildiğini belirterek, 'Başkanımızdan Allah razı olsun, yağmurda, yaşta cenazelerimizde ıslanıyorduk. Çok teşekkür ediyoruz, Büyükşehir Belediyemiz bütün hizmetleriyle her zaman yanımızda' diye konuştu.

Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nden Mehmet Aktaş ise, yapılan bu hizmetin çok değerli olduğunu belirterek, 'Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve çalışma arkadaşlarından Allah razı olsun' ifadelerini kullandı. Niyazi Kocagül ise, 'Çok teşekkür ediyoruz Başkanımızdan, Allah razı olsun. İhtiyacımız olan bu güzel tenteyi köyümüze kazandırdığı için kendisine minnettarız' ifadelerini kullandı.