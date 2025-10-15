Balıkesir'de Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tüketicilerin Ayvalık'a gelmeden, internet aracılığıyla yaşadıkları kentlerden Ayvalık zeytinyağını satın alırken daha çok coğrafi işaretli ürünleri tercih etmelerini önerdi.

BALIKESİR (İGFA) - Günümüzde sağlıklı beslenmenin her bireyin önceliği haline geldiğini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, her türlü tağşişli ürüne rastlayabilmek mümkün olduğunu belirterek, tüketicilerin gerçekten sağlıklı beslenmek istiyorlarsa, hakiki zeytinyağına ulaşabilmeleri gerektiğini söyledi.

Ayvalık Zeytinyağının kısa sürede AB tesciline kavuşmasını beklediklerini vurgulayan Başkan Mesut Ergin, 'Ayvalıklı sanayicileri ve butik firmaların ürünleri de, Avrupa ülkelerindeki marketlerin reyonlarında yerini alır. Zaten bu yönde çok ciddi girişim ve çabalar var. Özellikle Ayvalık Ticaret Odası'nın bu yönde çok ciddi çabaları var. Ayvalık Belediyesi olarak bizim de; zeytinyağını yanı sıra gastronomi alanındaki değerlerinin coğrafi işaret ve patentlerinin tescillenmesine yönelik ciddi girişimlerimiz var. Biz de 5 yıldır Ayvalık Mutfağının ve dolayısıyla gastronomisine ait damak lezzetlerinin hak ettiği noktaya ulaştırılması için yoğun bir çabanın içindeyiz. Her defasında vurguladığımız gibi, Ayvalık bir gastronomi şehridir. Tabi gastronomi kenti olabilmesinin ana unsuru da zeytinyağıdır. Zeytinyağının yanı sıra deniz ürünleri, ot çeşitleri de bu unsurların bazılarıdır. Bu lezzetlerin yapımında da zeytinyağı olmazsa olmazdır. Ayvalık bu anlamda da son derece şanslıdır. 'Ayvalık, bir gastronomi kentidir' derken, elimizdeki argümanlar çok kuvvetlidir. Bu yüzden de biz, Ayvalık'ın gastronomi kenti olduğunu her fırsatta vurguluyoruz' dedi.

AYVALIK İÇİN ZEYTİNYAĞININ BİR YAŞAM BİÇİMİ

Ayvalık için zeytinyağının bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Başkan Mesut Ergin uyarıları ve önerilerinde şunları kaydetti:

'Bugün biz; kahvaltılarımızda, yemeklerimizde mutlaka kullanıyoruz. Ayvalıklılar olarak bizler kahvaltı yaparken, soframızda ekmeğimizi banabileceğimiz bir zeytinyağı tabağı olmazsa, bir eksiklik hissediyoruz. Üstelik zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgemizde soluduğumuz hava bile farklı ve son derece sağlıklı. Zeytinyağı bizlere sağlıklı beslenmeyi de beraberinde getiriyor. Biz Ayvalıklılar, zeytin ağacı ve zeytinyağının kokusuyla büyüdük, bu yaşlara geldik. Çocukluğumuzda; fabrikaların zeytinyağı üretirken yaydığı o mis gibi zeytinyağı kokularını ciğerlerimize çektik. Günümüzde o zeytinyağı kokusunu hissedenler, 'Bu nasıl bir koku?' diye düşünüyordur. Ama bizler o kokuları benimsemiş ve o kokularla büyümüş insanlarız. O yüzden de zeytinyağı Ayvalık için sadece katma değerli bir ürün değil, aynı zamanda da yüzyıllardan bu yana bir yaşam şekli haline gelmiştir.'