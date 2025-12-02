Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Döşemealtı Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Bir Saksı, Bir Umut' projesinin ilk etkinliği, Döşemealtı Ekolojik Kreş'te gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri çocuklara bitki yetiştirmenin aşamalarını anlattı.

Döşemealtı Belediyesi'ne bağlı Ekolojik Kreş'te gerçekleşen uygulamalı eğitimde, çocuklar bir tohumun topraktan fideye, fideden fidan haline geliş sürecini deneyimledi.

Doğayı korumanın, toprağa emek vermenin ve bir fidana can olmanın önemi vurgulandı. 'Bir Saksı, Bir Umut' projesinin her ay kırsal bölgeler başta olmak üzere farklı okul ve anaokullarında devam etmesi planlanıyor.

MİNİK ELLER TOPRAKLA TANIŞTI

Etkinlik kapsamında Döşemealtı Belediyesi'ne bağlı Ekolojik Kreş'te eğitim gören çocuklar için uygulamalı bir doğa atölyesi yapıldı. Çocuklara, tohumun toprakla buluşmasından sulamaya, fide ve fidan yetiştiriciliğine kadar temel aşamalar anlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Merve Güneş Bahşi, toprağın ve bitki yetiştiriciliğinin günlük yaşam için taşıdığı önemi örneklerle aktardı. Çocuklar kendi elleriyle saksılara tohum ekti.

Bahşi, projenin önemine değinerek, 'Bugün minik bir tohum ektik ama bu tohum kocaman bir bitkiye dönüşecek. Unutmayın her şey küçük bir tohumla başlar. Küçük bir umudu büyütebilirsek, dünyamız güzelleşir. Hepiniz bugün bir tohum ektiniz ama belki içinizde geleceğin çiftçisi bir bilim insanı ya da bir doğa koruyucusu var. Bir tohum bir umut demek. Hep birlikte büyüyeceğiz ve dünyamızı güzelleştireceğiz. Toprağa dokunan her çocuk geleceğe umut oluyor' dedi.

BİR SAKSI, BİR UMUT' PROJESİ OKULLARA TAŞINACAK

'Bir Saksı, Bir Umut' projesi, yalnızca tek bir etkinlikle sınırlı kalmayacak. Proje kapsamında her ay farklı bir okulda yer alan anaokullarında benzer etkinlikler yapılması hedefleniyor.

Böylece kent merkeziyle sınırlı kalmayan çalışma, kırsal bölgelerdeki çocukların da toprakla buluşmasına ve doğa sevgisini küçük yaşta kazanmasına katkı sağlayacak. Proje ile çocukların hem üretim süreçlerini tanıması hem de çevre bilinci kazanması amaçlanıyor.