Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, şikâyet nedeniyle inşaatı durdurulan Gemlik Kafe önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşaatı durdurulan Gemlik Kafe önünde yapılan açıklamada ilk sözü CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan aldı. Pehlivan, Gemlik Kafe'nin yalnızca bir işletme değil, halk için üretilmiş sosyal bir hizmet olduğunu vurguladı.

Gemlik halkının sadece bir kafe için değil; emekle, alın teriyle, dayanışmayla ortaya konmuş halkçı bir anlayış için bir araya geldiğini belirterek, 'Gemlik'in en güzel noktasında vatandaşlara uygun fiyatlarla hizmet verecek Gemlik Kafe, halk için üretilmiş bir sosyal hizmettir. Ancak bugün bu halkçı hizmetin halktan koparılmasına tanıklık ediyoruz' dedi.

CHP'li Pehlivan, 'Halkın yararına sunulan bir projeye engel çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Bu baskılar halkın gücünden duyulan korkunun ürünüdür. Biz bu anlayışı reddediyoruz ve halkın emeğini, dayanışmasını sonuna kadar savunacağız' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DEVİREN: 'KAMU YARARINA BİR PROJEYİ ENGELLİYORLAR'

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, projenin tamamen kamu yararına hayata geçirildiğini belirterek, 'Gemlik'in mavisiyle, yeşiliyle, tarihiyle ne kadar güzel bir yerde yaşadığımızı biliyoruz. Ancak bu güzelliklerin halkın yararına kullanılması gerekirken kamu faydasına yapılan bir çalışmanın durdurulmasıyla karşı karşıyayız' dedi.

Başkan Deviren, Gemlik Kafe'nin Bursa'daki BURFAŞ tesisleri örnek alınarak, vatandaşlara uygun fiyatlarla hizmet verecek bir sosyal tesis olarak tasarlandığını belirterek, 'Burası geçmişte günde birkaç kişinin uğradığı bir yerdi, şimdi yüzlerce Gemliklinin nefes aldığı bir mekan haline geldi. Burada ne bir ibadethane vardı, ne tuvalet. Şimdi her ikisi de var, insanlar güvenle vakit geçirebiliyor.' dedi.

CİMER üzerinden yapılan şikayetlere de tepki gösteren Başkan Deviren, 'Kapımız herkese açık. Gelin konuşalım, dinleyelim. Burada yapılan her şey Gemlik halkı içindir. Bu tesis 150 bin Gemliklinin malıdır. Eğer birileri burayı yıkmak istiyorsa, buyursun gelsin; ben buradayım. Gerekirse burada otururum ama bu alanın yıkılmasına izin vermem. Çünkü bu yer ne CHP'nindir ne de Şükrü Deviren'indir; bu halkın malıdır' diye konuştu.

Başkan Deviren, Gemlik Kafe'nin yalnızca bir sosyal tesis değil, aynı zamanda 'Gemlik'in geleceğine dair umudun, dayanışmanın ve birliğin sembolü' olduğunu vurguladı.