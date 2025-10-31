Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2025 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen orman yangınlarından zarar gören alanları havadan inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) -Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yıl içinde yaşanan yangınlarda toplam 11 bin 740 hektar orman alanı zarar gördü. Yanan bölgelerin yeniden yeşillendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların Mart 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ 11 KASIM'DA BAŞLIYOR

Şu ana kadar yanan alanların yüzde 47'sinin boşaltılararak ekim ve dikime hazır hale getirildiği bildirildi.

Vali Sözer'in koordinasyonunda yürütülecek ağaçlandırma seferberliği, 11 Kasım tarihinde başlayacak ve Mart ayı sonuna kadar devam edecek.

Bu arada yangınlardan etkilenen köylerin çevresi, yapraklı ve gelir getirici türlerle ağaçlandırılarak hem ekonomik kazanç sağlanacak hem de yangına dayanıklı koruma bantları oluşturulacak.

YENİ ORMAN YOLLARI VE YANGIN HAVUZLARI

Yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla 77 kilometrelik orman yolu planlandığının altı çizilen açıklamada, 'Bu yolların 53 kilometrelik kısmı tamamlanırken, farklı noktalarda kanal ve yangın havuzları oluşturulacak. Ayrıca köylere, İl Özel İdaresi ve ORKÖY destekleriyle su tankerleri temin edilecek' denildi.

İncelemeleri sırasında değerlendirmelerde bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, doğanın yeniden canlanması ve yanan alanların kısa sürede yeşiline kavuşması için tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayarak, 'Yeşil vatanımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yanan her karış toprağımızı yeniden yeşertmek için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz.' dedi.