Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre görüşerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini kaydetti.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinleyen Başkan Büyükkılıç, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıyı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında hitaplarını dinledik. Ülke gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız daha sonra bağımsız Kayseri milletvekili olarak görevine devam eden Dursun Ataş'ın AK Parti’ye katılım rozetini taktı” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Kayserililere selam gönderdiğini vurgulayarak, “Toplantı sonrası Cumhurbaşkanımız ile kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’mize selamlarını iletti. O Kayseri’yi seviyor, biz de Kayserililer olarak onu çok seviyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi ve dayanışmamızı bozmasın” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden tüm Kayseri için gece, gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.