ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, Türkiye genelinde önemli görev değişiklikleri yapıldı. Kararlara göre 19 ilin valisi değişirken, 7 vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı.

Atamaların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yeni görevlendirilen valileri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle atamaları gerçekleşen Sayın Valilerimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İllerimizde görevlerini başarıyla tamamlayan Valilerimize emekleri için teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Paylaşımında İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarına vurgu yapan Bakan Yerlikaya, 'Aziz Milletimizin emrinde, #TürkiyeYüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için İçişleri Bakanlığı ailesi olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

