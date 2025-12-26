Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey 2025 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda belediyenin hayata geçirdiği projeleri ve kentin geleceği için yapılan çalışmaları paylaştı. Şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu yapan Başkan Bozbey, şehrin sorunlarına çözüm üreten projeler anlattı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey '2025 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, göreve geldikleri günden bu yana hem şeffaf, hem de hesap verebilir olduklarını belirterek, 'Bursalılara hizmet etmenin bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Bugün karşınızda sadece bir belediye başkanı olarak değil bu kentin sokalarında büyümüş hemşeriniz olarak burdayım. 2025 yılı çok zor bir yıl oldu. Tarihinimizde hiç görmediğimiz büyüklükte ormanlarımız yandı. Bursalıların çabası ve azmi ile bu sorununda üstesinden geldi. Bizler yılların biriktirdiği ihmallerle mücadele ettik. Ben burada bahane üretmek için karşınızda değilim. Bugün size anlatacağım her projede alın teri var emek var. Biz 2025 te sadece beton dökmedik biz bursalının sadece adaletini yeşilini ve birlikteliğini yeniden inşaa ettik. Gelin hep birlikte 2025'te bursa için neler taptık ona bakalım.' diye konuştu.

Bursa'nın geleceğini ortak akılla tartıştık

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'yı geleceğe hazırlarken ilk işlerinin kentin yol haritasını çıkarmak olduğunu belirterek, yapılan ilk çalışmanın da kent anayasası sürecini 16 üniversitesinden 40 akademisyen ile yürütmek olduğunu söyledi.

'Bugüne kadar 17 başlık altında sektör toplantıları ve binlerce hemşehrimizin katıldığı anketlerle Bursa'nın geleceğini ortak akılla tartıştık' diye konuşan Bozbey, 'Bu plan çalışmaları, Türkiye'de ilk kez uygulanan stratejik çevresel değerlendirme süreciyle birlikte yürütülecek. Yani bu plan sadece kâğıt üzerinde kalan bir çalışma değil. Planın doğaya, suya, toprağa, iklime ve halk sağlığına etkileri bilimsel olarak değerlendirilecek. Bu plan yalnızca teknik bir belge değil, tüm Bursa'nın kent anayasasını oluşturan bir anlayıştır. Özetle, Bursa'yı günübirlik kararlarla yönetmenin kenti nereye getirdiğini hep birlikte görüyoruz. Bursa, bilimsel verilere dayalı, katılımcı ve çevreye duyarlı bir kent anayasasıyla geleceğe hazırlanmalıdır. İklim krizi, deprem ve yangın güvenliği kapsamında su kaynaklarının korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla alan imar yönetmeliği revizyonunu, ilçe belediyelerimiz, akademisyenlerimiz ve meslek odalarımızla birlikte olgunlaştırdık. Yakın zamanda meclisimize sunacağız' diye konuştu.

Kentsel dönüşüm bizim için önemli

Bozbey konuşmasında şunları kaydetti:

'Kentsel dönüşüm, önem verdiğimiz başlıklardan biridir. Bu konuda çok önemli adımlar attık. Kentsel dönüşümü bütüncül planlama anlayışıyla ele alıyoruz. Bir bölgeyi yıkıp binaları yeniden yapmak kentsel dönüşüm değildir; bu yalnızca bina yenilemedir. Yaşam kalitesini artırmayan hiçbir yaklaşımı kentsel dönüşüm olarak görmüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşümü, insan hayatını önceleyen, bilime dayalı, kentin tamamını kapsayan ve güvenliği esas alan bir süreç olarak ele alıyoruz. Bu anlayışla uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Planlama Ajansı bünyesinde, plansız ve çarpık yapılaşmanın kenti ne kadar olumsuz etkilediğini tartışıyor ve çözümler üretiyoruz. Bu süreçte yeni alternatif yollar da planlamalara dâhil edildi. Ankara-İzmir ve Mudanya yollarına alternatif olacak şekilde 29 kilometre uzunluğunda, 65 metre genişliğinde bir Kuzey Bulvarı bu anlayışla planlandı. Yaklaşık 380 hektarlık alanda, ekolojik temelli, ilkokul ve anaokulu öğrencilerinin okullarına yürüyerek ulaşabileceği yeni bir kentsel tasarım ve dönüşüm çalışmasını aralıksız sürdürüyoruz.

Bursa artık su şehri değil

Su, Bursa'nın en stratejik başlıklarından biridir. BUSKİ olarak 2025 yılında hem yeni su kaynaklarını devreye aldık hem de içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında önemli yatırımlar yaptık. 17 ilçede toplam 6 milyar 200 milyon TL civarında yatırım gerçekleştirdik. Bugün Bursa kent merkezinin günlük su tüketimi yaklaşık 430 bin metreküp seviyesindedir. Günlük 525 bin metreküp olan tüketim, Bursalı hemşehrilerimizin tasarrufları sayesinde 430 bin metreküp seviyesine düşmüştür. Bu bilinçli yaklaşım için tüm Bursalılara teşekkür ediyorum. Bu yıl 60 yeni derin su kuyusu açtık. Nilüfer ve Doğancı Barajlarından Dobruca'ya iletim kapasitesini artırdık. Çınarcık Barajı'ndan günlük 100 bin metreküp, yeni baypas hattıyla birlikte toplam 140 bin metreküp suyu arıtıp Bursalılara sunuyoruz. Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi, göreve geldiğimizde hiç başlanmamış durumdaydı. Tesis, 2026 yılında faaliyete geçecek ve günlük yaklaşık 300 bin metreküp suyu kente verecek. Mevcut 500 bin metreküp kapasiteli arıtma tesislerimizle birlikte Bursa'nın su güvenliğini sağlamış olacağız. Yakın zamanda Çınarcık suyunu Mudanya'ya ulaştırarak yıllık 25 milyon TL elektrik tasarrufu sağlayacağız. Karacabey için de projelerimiz hazır. Önce yeni TOKİ konutlarına, ardından bölgenin tamamına su ulaştırmayı hedefliyoruz. Sonuç olarak, Bursa yalnızca sudan ibaret değildir. Bursa; bilime dayalı, planlı, çevreye duyarlı ve insanı merkeze alan bir anlayışla yönetilmektedir.

Ulaşım ana sorunlarımızdan biri

Ulaşım, Bursa'nın ana sorunlarından biri. Bu yıl yalnızca yol yapmakla yetinmedik; 2050 yılına kadar kentin ulaşım vizyonunu ortaya koyan Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı'nı hayata geçirdik. Bu plan; toplu taşıma, raylı sistem, bisiklet ve yaya önceliğini merkeze alan bir anlayışla hazırlandı. Kısa, orta ve uzun vadede hangi hattın ne zaman yapılacağı, hangi aksların geliştirileceği ve hangi bulvarlarda ne tür düzenlemeler yapılacağı bu planla netleşti. Sahada ise yoğun bir üstyapı süreci yürüttük. İlçelerimizde, özellikle ana akslarda hem yeni yollar yaptık hem de kapsamlı yenilemeler gerçekleştirdik. Kent genelinde 200 bin tonun üzerinde sıcak asfalt, yaklaşık 300 kilometre soğuk asfalt (sathi kaplama) çalışması tamamladık. Çok sayıda cadde, bulvar ve bağlantı yolunu hizmete açtık. Yıllardır yapılamayan, yaklaşık 8 kilometrelik İznik-Sarıağıl-Bornova bağlantı yolunu da bu süreçte tamamladık. Her gelenin 'tamamlanacak' dediği ancak bir türlü yapılamayan bu yolu hayata geçirmiş olduk. İlçelerimizde de çok önemli yol iyileştirmeleri gerçekleştirdik. Kent içi ulaşımda ciddi bir çalışma yürütüyoruz ve önümüzdeki süreçte bu çalışmaların sonuçları daha net görülecek.

Çalışmalar hızlandırıldı

Tüm projelerimizi, akademik danışman kurulumuzun değerlendirmeleri doğrultusunda ve katılımcı bir anlayışla yürütüyoruz. Akademik kurumlar, odalar ve uzman görüşleri alınarak projeler şekillendiriliyor. 2026 yılında başlayacak projeler, bu onay süreçlerinin ardından hayata geçirilecek. Bu yıl ayrıca birçok ana arter ve tarihi yol çalışmasını tamamladık. Yüzlerce kilometrelik güzergahta asfaltlama yapıldı. Yol düzenlemelerinin yanı sıra; kaldırım, bordür, sinyalizasyon ve sanat yapılarıyla ilgili önemli düzenlemeler gerçekleştirildi. Mudanya Yolu üzerinde, Nilüferköy ile Geçit Mahallesi'ni bağlayan köprü Mayıs ayında hizmete alınacak. 5 şeritli olarak planlanan bu yol sayesinde Mudanya Yolu'nda önemli bir rahatlama sağlanacak. Raylı sistemlerde de önemli adımlar attık. Balkan-Çalı-Demirtaş hattının, 2026 yatırım programına alınması amacıyla proje ihalesi gerçekleştirildi. Yer teslimi yapıldı ve çalışmalar hızlandırıldı. Görükle'de depo sahası projesi kapsamında inşaat başladı. Kızılcıklı ve Çalı-Şehir Hastanesi raylı sistem hatları için proje çalışmaları başlatıldı, firmalarla görüşmeler yapıldı ve ihale takvimi oluşturuldu.

Bu projeyi kamuoyu ile paylaşacağız

T2 hattında yaşanan deformasyonlar nedeniyle gerekli iyileştirmeler yapıldı ve entegrasyon deneme süreçleri tamamlandı. Önümüzdeki yıl, Termal'den Şehir Hastanesi'ne ve Görükle'ye kadar kesintisiz ulaşım sağlanacak. AYGM tarafından 20 araç satın alındı. Belediyemiz de kendi kaynaklarıyla 10 yeni araç alımı için çalışmalarını sürdürüyor. Araç filosu yenileniyor ve kapasite artırılıyor. Yaklaşık 50 kilometrelik raylı sistem hattında, olası bir arıza durumunda tüm hattın durmaması için merkezi aktarma istasyonu planlamasını gündemimize aldık. Bu projeyi önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşacağız. Toplu ulaşım filomuzu yenilerken, engelli erişimine uygun istasyonlar ve durak sayısını da artırıyoruz. Kent merkezine giden otobüs hatlarında düzenlemeler yaparak daha hızlı ve verimli ulaşım sağlamayı hedefledik. Bursa, yaklaşık 2,8 milyon nüfuslu büyük bir kent. Her gün yaklaşık 1 milyon kişi, toplu taşıma sistemiyle bir yerden bir yere taşınıyor. Bu da kent nüfusunun neredeyse yarısının gün içinde hareket halinde olduğunu gösteriyor. Elbette sıkışan noktalarımız var. 2026 programında, bu alanlara yönelik bilimsel tespitler yapıldı ve çözümler de yine bilimsel yöntemlerle uygulanacak.

Yeniden yeşil Bursa hedefiyle yola çıktık

Hedefimiz, dönemimizin sonuna kadar enerjinin önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan elde etmek. Hem ulaşımda hem de tükettiğimiz enerjide yenilenebilir enerji kullanımını artırarak karbon ayak izimizi düşürmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Tesislerimizde aydınlatma sistemlerinin değiştirilmesi başta olmak üzere dikkat edilmesi gereken pek çok hususu hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda yatırımlarımıza da büyük bir hız vererek kesintisiz şekilde devam ediyoruz. 'Yeniden Yeşil Bursa' hedefiyle yola çıkmıştık. Yaklaşık 10 milyon metrekare hak ve yeşil alanı sürekli olarak takip ediyoruz. Ancak önümüzdeki süreçte kuraklık bu şekilde devam ederse, çim alan miktarlarında azaltmaya gitmek zorunda kalacağız. Çünkü bu alanların korunması ve sulanması bizler için farklı sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle, yeşil alanların içme suyu yerine yer altı suyu ile sulanmasını hedefliyoruz. Bu yaz yapılan önemli çalışmalarla, alanların çok büyük bir bölümünün yer altı sularından ve Nilüfer Çayı'ndan çekilen suyla sulandığını belirtmek isterim. Su çok kıymetli; bu nedenle bu konuya özel bir önem veriyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bu yıl Bursa'ya yaklaşık 250 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Önümüzdeki süreçte bu alanların metrekarelerini artırarak devam edeceğiz. 75. Yıl Kent Ormanı'nın ikinci etap ihalesini gerçekleştirdik. Ancak bu alanda, Yıldırım ilçesi için 4-5 bin kişilik bir stadyum projemiz bulunuyor. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk ancak olumlu yanıt alamadık. Yeni bölge müdürümüzle tekrar görüşmeler yapıyoruz. Yeni bir proje hazırlayıp kendisine sunacağız. Gerçekleşmesi halinde, amatör sporun Yıldırım'daki önemini de göz önünde bulundurarak, bu stadın gençlerimiz için önemli bir buluşma noktası olacağına inanıyoruz. Bu konudaki girişimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Denizlerimizle ilgili olarak; deniz kirliliğinin tespiti, azaltılması ve biyoçeşitliliğin izlenmesi önemli görevlerimiz arasında yer alıyor. Bursa genelinde yaptığımız çalışmalarda, sahillerimizin derinlerine inildiğinde ne yazık ki iç açıcı olmayan görüntülerle karşılaştık. Bu nedenle, farklı projelerle bu alanların temizliğini de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kent estetiğiyle ilgili de birçok çalışma yürütülüyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte robotlu temizlikler, çevre temizlikleri ve ağaçlardan kaynaklı tıkanmalara karşı hazırlıklarımızı birçok noktada tamamladık. Tıbbi atıklar konusunda da önemli bir mesafe kat ettik. Bu yıl 4.500 ton tıbbi atığı toplayarak ilgili tesislere ulaştırdık. Ayrıca Yalova'dan 346 ton tıbbi atığı da alarak bertaraf sürecine dahil ettik. Yenikent çöp sahasıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Bizler Bursa'nın her sorununa duyarlıyız. Tüm sorunları bilimsel yöntemlerle, insan sağlığına zarar vermeyecek, çevreyi rahatsız etmeyecek; görüntü, koku ve diğer olumsuzlukları ortadan kaldıracak şekilde değerlendirerek çözüm üretmeye çalışıyoruz.

Hava kirliliğini ölçmeye devam ediyoruz

Önümüzdeki süreçte 41 noktada hava kirliliğini ölçmeye devam edeceğiz. Bu veriler zaten canlı olarak izlenebiliyor. Ancak bununla yetinmeyip, farklı noktalarda da canlı izleme imkânı sağlayacağız. Böylece vatandaşlarımız hava kalitesini doğrudan görebilecek, gerektiğinde maske kullanabilecek. Maskeler hazır, satın alındı. Hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde ekiplerimiz sahaya giderek maske dağıtımı yapacak. Çünkü orada yaşayan her birey canlıdır ve her insan değerlidir. Diğer taraftan Yeşilkent Eylem Planı'nı oluşturduk. Bu plan; binalar, sanayi, enerji, su, atık, iklim ve çevre başlıklarında Bursa'nın çevresel performansını analiz ediyor. Önümüzdeki 5 yıl boyunca yaklaşık 2,13 milyar avroluk yeşil yatırım öngörülüyor. Bu yatırımlarla yılda 663 bin ton karbondioksit eşdeğeri gaz salımının azaltılması hedefleniyor. 'Ağaç' temalı projelerle birçok gencimiz ve vatandaşımız adına fidan dikiyoruz. Böylece hem ulaşım planlamasına hem de çevreye katkı sağlıyoruz. Bursa'nın üretim gücünü koruyan, aynı zamanda doğayı, suyu ve havayı aynı kararlılıkla sahiplenen bir kent haline gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz.

Bursa bir tarım kentidir

Bursa yalnızca bir sanayi kenti değil, aynı zamanda bir tarım kentidir. Suyun yaklaşık %70'i tarımda kullanılıyor. Hedefimiz; tarımda dönüşümü sağlayarak daha az suya ihtiyaç duyan ürünlere yönelmek, vahşi sulamadan vazgeçip daha verimli yöntemlerle üretimi artırmaktır. Bu doğrultuda köy yaşamını sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz ve desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2025 yılında Kırsal Hizmetler Dairemiz ve Tarım birimlerimiz birçok projeye imza attı. Üreticimizin, çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yanında olduk. Geri dönüşümden ürettiğimiz 15 milyon metre damla sulama borusunu, 17 ilçede yaklaşık 5.800 üreticimize yüzde 100 hibe olarak dağıttık. Ayrıca 5.800 üreticimize yaklaşık 23-24 milyon TL mazot desteği sağladık. 1.600 üreticimize ise kişi başı 8.000 TL yem ve aşı desteği vererek hayvancılığa katkı sunduk. Sıvı gübre üretimi kapsamında 142 bin kilogram sıvı gübreyi 6.500 üreticimize ulaştırdık. Bunun yanı sıra 44 üreticimize 44 ton tohumluk buğdayı yüzde 100 hibeli olarak dağıttık. Dağ bölgesine özel, alım garantili buğday ekimini ve ata buğdayı üretimini başlattık ve yaygınlaştırıyoruz. Bu yıl 1.000 dönüm arazide ekim yapıldı. Çevredeki köylerden gelen taleplerle bu rakam 2.000 dönüme çıktı. Bu projelerle gençlerimizi ve her yaştan vatandaşımızı köylerde tutmayı hedefliyoruz. Köyde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan gençler kent merkezlerine göç etmek zorunda kalmayacak. Amacımız, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşamını sürdürülebilir ve güçlü kılmaktır.

Sosyal yardım destekleri

Ekonominin bu denli kötü olduğu bir dönemde insanlarımız için geçimi daha da zorlaştırmaktadır. Bu süreçte belediye olarak sosyal desteklerimizi artırarak yolumuza devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz önemli sosyal desteklerden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında, halk kart desteği talep eden ve kriterleri sağlayan her bir vatandaşımıza bu desteği vermeye devam ediyoruz. Aynı şekilde Ramazan ayında da paylaşmayı sürdürerek binlerce vatandaşımıza ulaştık. Emeklilerimize yılbaşında kişi başı 2.500 TL destek sağladık. Belirlenen yeni kriterler doğrultusunda, yaklaşık 15.200 emeklimize bu desteği ulaştırmış olduk. Bayramlarda da desteklerimizi sürdürerek, ihtiyaç sahibi emeklilerimizin yanında olmaya devam ettik. Kent lokantalarımızla vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bugün Yiğitler Mahallesi'nde üçüncü kent lokantamızı açıyoruz. Bir sonraki aşamada ise kent lokantalarının hemen yanında B Kafe'leri de hayata geçireceğiz. Bunun hazırlıklarını tamamladık. Özellikle gençlerimizden yoğun B Kafe talebi alıyoruz. Kent lokantalarında 4 çeşit yemeği 80 TL'ye sunuyoruz. Bu hizmeti sübvanse ediyoruz ve bunu ihtiyaç sahipleri için yapmak zorundayız. Ekonominin bu denli kötüleştiği, işsizliğin arttığı, fabrikaların kepenk indirdiği bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmak zorundayız. Bugüne kadar 'askıda ekmek' kampanyası kapsamında 5.376 ekmek desteği sağladık. Bu, dayanışmayı büyüten önemli bir çalışmadır. Öğrencilerimize çorba dağıtmaya devam ediyoruz. Bu yıl 130.000 çorba dağıtımını gerçekleştirdik. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize kırtasiye desteği sağladık. Bu destekleri, esnafımız üzerinden gerçekleştirerek döngüsel ekonominin Bursa içinde kalmasını amaçladık. Desteklerimizin Bursa'da kalmasını, esnafımıza ulaşmasını ve ekonominin şehir içinde dönmesini önemsiyoruz. Ayrıca 10.000 öğrenciye burs veriyoruz. Bunun 8.000'i yükseköğretim öğrencilerimize, 2.000'i ise teknik liselerde okuyan öğrencilerimize sağlanmaktadır. Anne Kart uygulamasını başlattık. Başvuru yapan ve kriterleri sağlayan annelerimize kartlarını vermeye başladık. Şu anda yaklaşık 2.000 annemiz Anne Kart'ı aktif olarak ulaşımda kullanıyor ve kartlar bugüne kadar yaklaşık 25.000 kez kullanıldı. Bunun dışında da çeşitli sosyal desteklerimiz devam etmektedir.

42 mahallemize afet ihtar sistemi kurduk

Bursa'nın bütününü kapsayacak şekilde Afet Master Planı'nın ilk aşaması olan mevcut durum ve tehlike analizlerine başladık. Kent Parkı'nı deprem sonrası için farklı ve geçici barınma alanı olarak belirledik. JICA iş birliğiyle uluslararası standartlarda afet hazırlık çalışmalarımızı güçlendirdik. 42 mahallemizde afet ihtar sistemini kurduk ve bunu yakın zamanda 100 mahalleye çıkarıyoruz. Bunun yeterli olmadığının farkındayız. Dönem sonuna kadar hedefimiz, Bursa'daki 1.061 mahallenin tamamında afet konteynerlerinin bulundurulması, gönüllü ekiplerin oluşturulması ve afet anında acil müdahalelerin bu ekipler tarafından yapılmasını sağlamak. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Nilüfer Ürünlü Mahallesi'nde afet lojistik aktarma merkezini devreye aldık ve olası bir afette tüm koordinasyonu buradan sağlayacağız. İnşallah afet olmaz, deprem yaşanmaz; ancak olabileceği gerçeğini güçlü bir şekilde dikkate alıyoruz. Bu kapsamda mobil afet komuta aracını filomuza kattık. Deprem ve afetlere ilişkin kritik altyapı çalışmalarını tamamladık. Yollar, köprüler, okullar, hastaneler, itfaiye binaları, barajlar, havaalanları, limanlar ve demiryolları için risk analizlerini gerçekleştirdik. Türkiye'de ilk kez organize sanayi bölgelerini afet programına alan bir kurum olduk. Bursa'daki 17 organize sanayi bölgesinin yapısal risklerini değerlendirdik. Afet sonrası için birincil ve ikincil kritik tesisleri belirledik. Afet riskini azaltmaya yönelik uygulanabilir bir yaklaşım ortaya koyduk. Bu yaklaşıma 'Bursa Modeli' diyoruz. Kentsel dirençlilik planlarını, çevre düzeni planlarını ve kentsel stratejileri tek bir rehber çerçevede birleştirdik. Türkiye'de bir kentin tüm bileşenleriyle depreme dirençli hale getirilmesini hedefleyen ilk bütüncül ve modern model olduğunu da özellikle vurgulamak isterim. İtfaiye teşkilatımız da bu yıl yoğun bir mesai harcadı. Yangınlardan trafik kazalarına, su baskınlarından arama kurtarma operasyonlarına kadar on binlerce olaya müdahale ettik. Teşkilatımıza yeni itfaiye erleri katıldı ve eğitim süreçleri devam ediyor.

Kim ne derse desin bu işi tamamlayacağız

Burada şunu çok net söylemek istiyorum: Ortada böyle bir sözleşme yok. Biraz önce 'tamamlandı' denilen şeyler üzerinden, sanki 2026 yılında hatırlanmış bir süreç varmış gibi bir algı oluşturuluyor ancak bu doğru değil. Lütfen artık bu topluma yalan söylemeyelim, belgeler ortada. Sözleşmeyi siz imzaladınız, ben imzalamadım ve sözleşmede açıkça '2026 yılında bitirilecek' ifadesi yer alıyor. O zaman soruyorum: 2026 yılında bitirileceği belirtilen bir iş için neden 2025 yılında teslim edileceğine dair açıklamalar yaptınız, bu nasıl bir çelişkidir? Ben yalanla ve algıyla siyaset yapmam; belgeleri gösterebilirim, isteyen varsa burada hep birlikte bakalım, her tarih, her imza ve her proje ortada. Şu an itibarıyla işin %67'si tamamlanmış durumda, toplam 97 milyon TL'lik ihale yapılmış, bunun 54 milyon TL'lik kısmı tamamlanmış, 86 milyon TL'si ödenmiş, kalan kısım ise keşif artışı üzerinden fiyatlandırılmıştır. Bu keşifleri Vakıflar Genel Müdürlüğü hazırlamış, biz de bu keşif üzerinden ihaleyi yapmışız; hatta ocak ayında ikmal inşaatı için hazırlıklarımızı tamamladık ve ocak ayında ikmal ihalesine çıkıyoruz. Büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Sayın Bakan'ın da bu detaylardan haberi yoktur ancak birileri süreci başka yerlere çekmeye çalışıyor. Bizim niyetimiz son derece açıktır: Bursa'daki Ulu Cami'nin adını taşıyan bu camiyi Antakya'ya yakışır şekilde tamamlayıp teslim etmek; bütçemizi ve hazırlığımızı buna göre yaptık ve bu konudaki hassasiyetimiz tartışılmaz. Bursa bu hassasiyetimizi iyi bilir, bizden kimse ibadethaneler üzerinden siyaset beklemesin. Bu nedenle yetkililere açık çağrımdır: Yanlış anlatımlardan ve yanlış değerlendirmelerden Bursa adına dönülmesini bekliyoruz; mesele 'Hatay CHP'ydi, Bursa AK Parti'ydi' ya da 'şimdi Hatay AK Parti, Bursa CHP' tartışmasına çekilmesin. Allah bizi böyle bir niyetle anılmaktan korusun; bizim meselemiz siyaset değil, sorumluluk, emanet, doğruyu söylemek ve işi bitirmektir ve bu işi de kim ne derse desin tamamlayacağız.' dedi. Bu sizin sorumluluğunuzdur. Daha önceki kayıpların sebepleri sizden kaynaklandı. Yanlış sorular soruldu ve bazı süreçler bu yüzden uzadı. Ama şunu bilin ki, eğer biz işin başında olsaydık, bu yirmi üç günde işler kesinlikle tamamlanırdı. Yarım yamalı süreçler, özel emeklilik işlemleri daha hızlı yapılır, ekonomi olumsuz etkilenmezdi. Biz şu anda borcun çok daha altında bir borcu yönetiyoruz.

Şirketlerde %11'lik bir artış gözlemlendi; ancak yıl sonu itibarıyla bu rakamın düşeceğini öngörebiliyoruz. Toplamda yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir borç yükünü üstlendik; bu, 835 milyon euroya denk geliyor. Bu süreçte hem hizmet ürettik hem de önceki dönemlerde yapılamayan işleri gerçekleştirdik. Böylece borç yükünde de bir azalma sağladık.

Bursalıların parasını kullanıyoruz; her kuruşun hesabını veriyoruz ve vermek zorundayız. Doğru yere, doğru zamanda ve ekonomik şekilde harcıyoruz. Kaçak harcamaları ortadan kaldırdık ve borç yükünü şeffaf bir biçimde yönetiyoruz.

2025 yılı, Bursa için sadece yoğun bir çalışma dönemi olmakla kalmadı; aynı zamanda yeni bir yönetim anlayışının da yerleştiği bir yıl oldu. Kent anayasası, ulaşım ana planı ve Yeşil Eylem Planı master planına hazırlanırken; su, yol, sosyal destekler, sanat, tarım, kadın ve gençlik projeleri gibi geniş bir alanda somut işler gerçekleştirildi.

Önümüzdeki yıl, bu planların etkilerini daha net göreceğimiz bir yıl olacak. Çınaraltı İş ve Sosyal Destekler'in açılışı, Radyo Sistemi İntegrasyon Projeleri, yeni kent lokantaları, gençlik ve kadın merkezleri, kentsel dönüşüm alanlarındaki somut adımlar ve iklim dostu yatırımlar hep birlikte takip edilecek ve Bursa halkının yararına kullanılacak.

Kararlıyız ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza, ilçe meclislerimize, sivil toplum örgütlerimize, akademisyenlerimize ve sürekli katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Bu yılki hizmetlerimizin gerçekleşmesinde katkısı olan başta valimiz Erol Ayyubi, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, ilçe meclislerimiz, Bursa'ya hizmet sunan siyasilerimiz, ilçe kaymakamlarımız, meclis üyelerimiz, danışmanlarımız, daire başkanlarımız, müdürlerimiz, toplamda 15 bin 28 çalışan yol arkadaşımız, iştiraklerimizin başkanları, genel müdürleri, yönetim kurulu üyeleri ve bizlere destek olan kamu kurumlarımızın yöneticilerine teşekkür ediyoruz.

Ayrıca, 1067 mahalle muhtarımız, ziraat ve esnaf odalarımız, sanayi bölgelerimiz, kadın komisyonlarımız, kadın derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, ulaşımda bizlere destek olan özel halk otobüslerimiz ve hizmetlerimizi kamuoyuyla paylaşan, öneri ve teşvikleriyle sorumluluklarını yerine getiren basın mensuplarına da şükranlarımızı sunuyoruz.

Bize güvenen ve destek olan değerli hemşerilerimiz, Bursalılara da gönülden teşekkür ederim. Daha yaşanabilir bir Bursa için yedi yıl boyunca hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.