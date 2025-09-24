Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, iki dönem başkanlığını yaptığı Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği (DAĞ-DER)’in Salı Danışık Gecesi’ne katılarak hemşehrileriyle bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa’nın dağ bölgesinin yüzlerce yıllık geleneklerinin yaşatıldığı ve DAĞDER, tarafından her Salı günü düzenlenen Danışık Gecesi’nin bu haftaki konuğu derneğin 2 dönem başkanlığını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın oldu. Danışık Gecesi’ne katılan Başkan Aydın, hemşehrileriyle yöresel oyunlar oynayarak uzun uzun sohbet etti. Başkan Aydın, katıldığı Salı Danışık Gecesi’nde DAĞDER Genel Başkanı Derya Kaya Başak, yönetim kurulu üyeleri ve hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı.

DAĞ YÖRESİNİN 7-24 EMRİNDEYİZ

DAĞDER’e ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Yöremiz, insanımız ve Bursa’da yaşayan herkes bu desteği hak ediyor.

DAĞDER’’in verdiği burslarla doktor, öğretmen, mühendis ve iş hayatına atılan bir çok kişi hala karşıma çıkarak biz sizin zamanınızda burs almıştık, o sayede okudum diyor. Biz bir söz verdiysek tutarız, biraz gecikebilir, zamanında olmayabilir ama sözümüzü tutarız. DAĞDER’’in ilk kadın başkanı olan Derya Başak Kaya’nın her zaman yanındayız.

Osmangazi ve Bursa, için 7-24 yöremizin emrindeyiz. İnsanlarımız istesin bizde yapmak için elimizden gelen yapalım. Salı Danışık Gecesi’ne katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

DAĞDER Genel Başkanı Derya Kaya Başak, ise "Önceki dönem DAĞDER Genel Başkanlarımızdan Hemşehrimiz Erkan Aydın başkanımız bugün Bursa’nın kalbi dağlı hemşehrilerimin yoğun olduğu Osmangazi ilçesine Belediye Başkanı olarak DAĞDER’e evine gelmiştir. Yöre adına büyük gurur yaşatmıştır. Salı Danışık Gecemize katılarak bizleri mutlu eden başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gecenin sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve DAĞDER Genel Başkanı Derya Kaya Başak, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Milli formayla mücadele ederek sol kolda tüm rakiplerini eleyip dünya şampiyonu olmayı başaran ve dağ yöresine büyük gurur yaşatan Berat Demir’e plaket vererek tebrik etti.