Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı şehirler yaklaşımı doğrultusunda düzenlediği 'Afetlere Dirençli Kentler ve Toplumlar Paneli' için Çankaya'da temaslarda bulundu.

BURSA (İGFA) - Çankaya Belediye Başkanı Av. Hüseyin Can Güner'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen panele Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

Panelde, 'Hazırlıklı Olma' teması çerçevesinde afetlere karşı dirençli kentlerin inşası, toplumsal dayanıklılığın artırılması ve iyi uygulama örnekleri; alanında uzman isimler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katkılarıyla ele alındı. Aynı zamanda yerel yönetimlerin afetlere karşı daha güçlü, daha hazırlıklı ve daha dayanıklı yapılar oluşturmasının önemine dikkat çekilen programda, şehirlerin yalnızca bugünün değil, geleceğin risklerine karşı da hazırlanması gerektiği vurgulandı.

Panel kapsamında değerlendirmelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sağlıklı, güvenli ve dirençli kentler oluşturma hedefi doğrultusunda yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirterek, ortak akıl ve dayanışma ile geleceğe hazırlanmanın sürdürüleceğini hatırlattı.