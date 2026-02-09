Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu öğrencileri, 'Bayrak Sevgisi' etkinliğinde Türk Bayraklarıyla anlamlı mesaj verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda düzenlenen 'İlk Derste Bayrak Sevgisi' temalı etkinlikte, okul bahçesi kırmızı-beyaz renklere büründü.

BURSA (İGFA) - Bursa'da eğitimde akademik başarısının yanı sıra sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetleriyle de öne çıkan Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu, ikinci dönemin ilk gününde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda düzenlenen 'İlk Derste Bayrak Sevgisi' temalı etkinlikte, okul bahçesi kırmızı-beyaz renklere büründü.

Etkinlik kapsamında 1000 öğrenci, ellerinde 1000 Türk bayrağıyla okul bahçesinde bir araya geldi. Öğrencilerin aynı anda bayraklarını açmasıyla oluşan görüntü, görsel bir şölen oluştururken, etkinlik duygu dolu anlara sahne oldu.

'BAYRAK SEVGİSİ, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN TEMELİDİR'

Programda konuşan Okul Müdürü Asım Altuntaş, bayrak sevgisinin milli kimliğin korunması ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Altuntaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Bayrak sevgisi, bir milletin ortak değerlerine sahip çıkmasının en güçlü göstergesidir. Çocuklarımıza bu bilinci küçük yaşlarda kazandırmak, güçlü bir gelecek inşa etmenin temel şartıdır. Bugün burada ortaya çıkan tablo, birlik ve beraberliğimizin en güzel ifadesidir. Bu anlamlı etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerime ve öğrencilerime yürekten teşekkür ediyorum..'

ÖĞRENCİLERİN KALEMİNDEN BAYRAK SEVGİSİ

Etkinlikler çerçevesinde Türkçe öğretmeni tarafından öğrencilere 'Bayrağın öğrenciye seslenişi' konulu bir paragraf yazma çalışması da yaptırıldı. Çalışma kapsamında 6/D sınıfı öğrencisi Sena Selen tarafından kaleme alınan paragraf, içerdiği duygu ve anlatımıyla dikkat çekti.

Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu'nda gerçekleştirilen bu etkinlik, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluşmasını sağlarken, bayrak sevgisinin eğitim yoluyla pekiştirilmesine çok önemli katkı sundu.