TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu 4. hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak. 10 Şubat Salı günü UBER Arena'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

TOP 16 turunda grupta geride kalan 3 maçta evinde Alba Berlin ve AEK B.C.'ye kaybeden, deplasmanda Karditsa Iaponika'yı mağlup etmeyi başaran Mavi Yeşilliler, Bursa'da 4 sayı farkla (90-94) mağlup olduğu Alman temsilcisinden rövanşı ve sayı averajı üstünlüğünü alarak ikinci sıraya yükselmeyi hedeflerken; Bursa ekibinde bu önemli maç öncesi kaptan Tolga Geçim'in sakatlığı bulunuyor. Gruptaki son maçında sahasında Karditsa Iaponika'yı 84-80 yenmeyi başaran Alba Berlin ise 2 galibiyet-1 mağlubiyetle lider AEK B.C.'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

10 Şubat Salı günü UBER Arena'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve tabii spor'dan canlı yayınlanacak.Mücadeleyi İspanya'dan Antonio Rafael CONDE RUIZ ve Luis CASTILLO LARROCA ile Fransa'dan Valentin OLIOT hakem üçlüsü yönetecek.

Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu maçın arından sıradaki maçını 11 Mart 2026 tarihinde deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK B.C. ile oynayacak. Bursa ekibi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 14 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da deplasmanda Büyükçekmece Basketbol ile kozlarını paylaşacak.