Kosova'nın bağımsızlığının 18'inci yılı, Osmangazi Belediyesi, Türkiye Arnavut Dernekleri Platformu ve Ankara 'Sami Frashëri' Arnavut Kültür Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği programla coşkulu bir şekilde kutlandı.

BURSA (İGFA) - Balkan coğrafyasıyla güçlü bağlara sahip olan Osmangazi Belediyesi, Kosova Cumhuriyeti'nin 18'inci kuruluş yılı dolayısıyla Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde görkemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bu özel programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç ve Emine Yavuz Gözgeç, Türkiye Arnavut Dernekleri Platformu Başkanı Bayram Kılıç, Kosova Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Arnavutluk Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlama programı, NAKEM ve İnegöl Halk Dansları ekiplerinin sergilediği gösterilerle başladı. Ardından Smyhrete Behlulı ve Şenol Mecit, verdiği konserle geceye renk kattı.

'O KÖTÜ GÜNLERİN BİR DAHA YAŞANMAMASI DİLEĞİYLE'

Kosova'nın bağımsızlığının 18'inci yılını tebrik ederek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Hafızalarımızda hala çok taze olan o kötü günlerin bir daha yaşanmaması dileğiyle, Kosova'nın nice bağımsız, özgür ve demokratik günler ve yıllar yaşamasını temenni ediyorum. Bursa, Balkan coğrafyasında yaşanan savaşlardan önce ve sonra; mübadele döneminden Balkan Savaşları'na, Bulgaristan'dan Kafkasya'ya kadar pek çok yerden göç almış, herkese yüreğini, bağrını ve topraklarını açmış kadim bir şehirdir. Kardeşlik içerisinde yaşanan bu şehirde, demokrasi kültürü hakim olmuş; gelen herkes Bursa'ya ayrı bir değer katmış, üretmiş ve zenginleştirmiştir. Bu yıl aynı zamanda Bursa'nın fethinin 700'üncü yılıdır. 700 yıl önce atalarımız bu toprakları yurt edinmiş, bizlerin bugün burada barış, özgürlük ve bağımsızlık içinde yaşamasına vesile olmuşlardır. İnşallah nice 700 yıllar boyunca bu topraklarda olmaya devam ederiz.'

'KOSOVA DEYİNCE AKLIMIZA ŞAHADET, FEDAKARLIK GELİYOR'

Kosova deyince akla şahadet ve fedakarlık geldiğini söyleyen CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, 'Kosova deyince aklımıza şahadet ve fedakarlık gelir. Murat Hüdavendigar, Sokullu Mehmet Paşa ve Mehmet Akif Ersoy'u hatırlarız. Kosova dendiğinde kalplerimiz ve yüreklerimiz ısınır. Arnavutlar, Balkanların Osmanlı'ya katılımında olduğu kadar Osmanlı'nın genişlemesinde de önemli rol oynamış, yetiştirdikleri çok sayıda devlet adamı ve bürokratla vatanın savunmasına ve Cumhuriyet'in kuruluşuna büyük katkılar il emekler sunmuşlardır' diye konuştu.

'BAŞKAN ERKAN AYDIN'A TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM'

Bu güzel geceyi kendilerine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın organize ettiğini belirten Türkiye Arnavut Dernekleri Platformu Başkanı Bayram Kılıç, 'Yıllardır hayal ettiğimiz bir gecenin bu akşam başlangıcını yaptık. Bundan sonrada devam ettireceğimize inanıyorum. Bu güzel geceyi bize organize eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej ise bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkürlerini sundu.

Program sonunda NAKEM Başkanı Celal Yalçın, renkli görüntülere sahne olan geceye katkılarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür hediyesi takdiminde bulundu.