Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Deprem Gerçeği ve Gaziantep'in Afet Yönetimi' Teknik Toplantısı'nda, 'Daha Dirençli Bir Şehir İçin Gelecek' temasıyla kentin afet stratejileri ve dayanıklılık hedefleri ele alındı.

GAZİANTEP (İGFA) - 'Deprem Gerçeği ve Gaziantep'in Afet Yönetimi' Teknik Toplantısı, Büyükşehir Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve çeşitli ülke büyükelçiliklerinden temsilciler katıldı.

Programda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte yürütülen afet yönetimi politikalarını, yeşil dönüşüm çalışmalarını ve Avrupa Konseyi'nden alınan ödülün önemini anlattı.

ŞAHİN: 'BU ÖDÜL, UMUDUMUZU VE İNANCIMIZI ARTIRDI'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Konseyi tarafından verilen ödülün Gaziantep'in vizyonuna güç kattığını söyledi. Şahin, 'Bu ödül bizim için ilaç gibi geldi. Umudumuzu artırdı, inancımızı güçlendirdi. Avrupa Konseyi gibi köklü bir kurumdan ödül almak kolay değil. Bu başarı, şehrimizin birlik ruhuyla ve vatandaşlarımızın dayanışmasıyla mümkün oldu' diye konuştu.

'GAZİANTEP, DİRENÇLİ ŞEHİR MODELİNİ BAŞARIYLA UYGULADI'

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in sergilediği dayanıklılığa vurgu yapan Şahin, afetin ardından iki yıl içinde yürütülen yeniden yapılanma sürecine değinerek, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kentteki geçici yaşam alanları kaldırılarak yeni yaşam merkezleri inşa edildi. Gaziantep bugün afet yönetiminde örnek bir şehir haline geldi' ifadelerini kullandı.

Afet yönetiminde önlem, müdahale ve iyileştirme aşamalarının bir bütün olarak ele alındığını belirten Şahin, 'Biz afetin sadece sonrasını değil, öncesini ve sırasını da iyi yönetmek zorundayız. Japonya modelini örnek alıyoruz. Gaziantep'i dirençli şehir vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz' diye konuştu.

'YEŞİL EKONOMİ VE TEKNOLOJİYLE DİRENÇLİ KENT HEDEFİ'

Şahin, Avrupa Birliği projeleriyle yürütülen çevre ve yeşil ekonomi çalışmalarından da bahsederek, 'Gaziantep, Avrupa Yatırım Bankası'nın Yeşil Şehir programına dahil oldu. Bu, kararlılık ve uzun vadeli bir vizyonun göstergesidir. Sanayimizin büyük kısmı Avrupa ülkeleriyle ortak üretim ve teknoloji iş birlikleri üzerine kuruludur' dedi.

İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin önemini vurgulayan Şahin, 'Paris Anlaşması'nı ilk imzalayan şehirlerden biriyiz. Sıfır Atık projesiyle döngüsel ekonomi modelini benimsedik. Artık kalkınma anlayışımız, doğayı koruyan ve yaşamı sürdüren ekonomi üzerine kuruludur' şeklinde konuştu.'KÜRESEL ISINMA GERÇEĞİYLE YÜZLEŞMEMİZ GEREKİYOR'

Küresel ısınmanın artık bir çevre meselesinin ötesinde küresel bir güvenlik konusu haline geldiğini ifade eden Şahin, 'Küresel ısınma bir gerçektir. Eğer bugünden önlem almazsak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakamayız. Bu yüzden Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz' diye konuştu.

Konuşmasının sonunda dayanışma ve barış vurgusu yapan Şahin, 'Gaziantep farklı kültürlerin, inançların ve dillerin kardeşçe yaşadığı bir şehirdir. Bu şehirde kilise, havra ve cami yan yanadır. Bizim medeniyetimiz ötekine saygı medeniyetidir. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

VALİ ÇEBER: 'ASIL BAŞARI FATMA ŞAHİN VE EKİBİNİN'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, toplantıda yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma sürecine dikkat çekerek, şunları söyledi:

'Yaşadığımız afet, dünya tarihinin yakın dönemdeki en büyük felaketlerinden biriydi. 400 binden fazla bina yıkıldı, 60 bine yakın can kaybı yaşandı. Buna rağmen Türkiye büyük bir dayanışmayla ayağa kalktı ve Gaziantep bu mücadelenin sembol şehirlerinden biri oldu. Artık sadece deprem değil, olası tüm afetlere karşı mikro ölçekli analizlerle, zemin etütleriyle, bilimin ışığında hareket ediyoruz. Amacımız daha dirençli, daha güvenli şehirler inşa etmek.'

Gaziantep'in Avrupa'nın seyahat şehri konumuna geldiğini söyleyen Çeber, 'Bu şehir 8 bin yıllık tarihiyle, kültürel zenginliğiyle, üretim gücüyle büyük bir potansiyele sahip. Ancak asıl başarı, bu potansiyeli ortaya çıkarabilen güçlü yerel yönetimlerde. Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve ekibi bu vizyonu şehre kazandırdı. Bizler de bu uyumla Gaziantep'i geleceğe taşıyoruz' diye konuştu

VILCINSKAS: 'GAZİANTEP DÜNYA ÇAPINDA ÖRNEK BİR MODEL'

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı ve Maslahatgüzar Jurgis Vilcinskas, Yerel yönetimlerin kalkınmadaki rolünü vurgulayarak, 'Gaziantep örneği bize yerel liderliğin ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler olarak bir amaç uğruna birleştiğimizde, sadece sağlık, eğitim ya da çevre değil, her alanda sürdürülebilir ve nitelikli bir kalkınma ortamı yaratabiliyoruz' diye konuştu.

Gaziantep'in uluslararası düzeyde güçlü bir başarı hikayesine sahip olduğunu ifade eden Vilcinskas, 'Bu şehir sadece Türkiye'de değil, Avrupa Birliği ve dünya çapında da örnek bir model haline geldi. Önümüzdeki günlerde iş birliği alanlarını genişletmek, yeni ortak projeler geliştirmek için verimli görüşmeler gerçekleştireceğiz. Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e misafirperverliği ve liderliği için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

FLORIDA: 'DAYANIKLILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GELECEĞİN ŞEHİRLERİNİN TEMELİDİR'

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sağlıklı Çevre için Parlamenter Ağı Başkanı Aurora Florida, şehirde yürütülen çalışmaları yerinde görme fırsatı bulacaklarını belirterek, 'Gaziantep'in havasını soluyacak, yerinde incelemelerde bulunacağız. Belediye olarak dayanıklılık, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik anlamında yürüttüğünüz çalışmaları görmek bizim için çok değerli' dedi.

Florida, Avrupa Konseyi'nin çevre ve insan hakları temelli çalışmalarına değinerek, 'Sağlıklı, sürdürülebilir bir çevre için şehirlerin dayanıklılığını artırmak büyük önem taşıyor. Biz de bu kapsamda en iyi uygulama örneklerini birbirimizle paylaşarak üye devletlerimizin ortak hedeflerine daha güçlü adımlarla ilerlemesini istiyoruz' diye konuştu.

TOPLANTIYA ULUSLARARASI TEMSİLCİLER KATILDI

Teknik toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve çeşitli ülke temsilciliklerinden çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Milos Konatar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sağlıklı Çevre için Parlamenter Ağı Başkanı Aurora Florida ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas da yer aldı.

Protokol konuşmaları sonrasında Başkan Fatma Şahin, Vali Kemal Çeber, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sağlıklı Çevre için Parlamenter Ağı Başkanı Aurora Florida ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Maslahatgüzar Jurgis Vilcinskas Meclis divanına geçerek katılımcılar ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.