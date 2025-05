Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca’da turizme ve ilçedeki yaşantıya değer katacak büyük bir projeyi daha kamuoyu ile paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sapanca Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi’ne katılarak teşkilat yöneticileri ve partililerle bir araya geldi.

Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisine ayrıca AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, MHP Sapanca İlçe Başkanı Gökhan Alemdar, ilçe başkanları, muhtarlar, çok sayıda partili ve basın mensupları katıldı.

İlçeye değer katacak, turizmi canlandıracak, gençleri sporla buluşturacak toplam 500 milyon TL’lik projeyi bu programda müjdeleyen Başkan Alemdar, ayrıca ilçenin doğasını, dünyanın en büyük içme suyu cennetlerinden olan Sapanca Gölü’nü koruyacak planları tek tek anlattı.

Sapanca’nın dev projesi olacak

Başkan Alemdar, ilçedeki canlılığı ve sosyal potansiyeli büyük oranda destekleyecek dev bir projeyi de kamuoyu ile ilk kez paylaştı.

Sapanca Gölü sahil hattında Kocaeli sınırı Yanık’tan başlayıp 6 kilometrelik hat ile uzanacak sahil yolu projesi için ihaleye çıkacaklarını açıklayan Alemdar, proje içerisinde bisiklet alanı, yürüyüş alanları, sosyal donatı noktalarının yer alacağını ifade etti. Bu proje Sapanca’nın yeni buluşma ve yaşam noktası olacak.

İlçenin yarınlarına büyük eserler kazandırıyoruz

Sapanca’nın ihtiyaçlarını bütüncül olarak ele aldıklarını belirten Başkan Alemdar, “Sapanca’da ilçemizi baştan sona değiştirecek projeleri tek tek hayata geçireceğiz. Sapanca Meydan projemiz hızla devam ediyor. Yanık’tan başlayarak 6 kilometrelik sahil yolu projemiz hazır. Sapanca sahilini bir uçtan bir uca yürünebilir, bisiklet kullanılabilir sosyal bir alan hale getireceğiz. Her ilçeye kazandıracağımız spor komplekslerinin bir benzerini Sapanca’ya da inşa edeceğiz. İlçeye kapalı spor salonu ve bireysel sporlara uygun tesisler kazandırmak için ihaleye çıkıyoruz. Bunun yanında mahallelerdeki mevcut spor alanlarının ve parkların bakım-onarım çalışmalarını da sürdürüyoruz” dedi.

“Sapanca Gölü’nün geleceğini kolektör sistemiyle koruyacağız”

Sapanca’nın altyapısı ve üstyapısı için projeler ürettiklerini belirten Başkan Alemdar, “Altyapı yatırımları kapsamında ise 13 milyon euroluk kaynak ile Sapanca’nın içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan sona yenileyeceğiz. Yanık’tan başlayarak kolektör sistemi ile Sapanca Gölü’nün geleceğini koruyacağız. İpekyolu, Bağdat Caddesi gibi grup yollarında kapsamlı asfaltlama çalışmaları planlıyoruz” diye konuştu.

“AK Parti milletin tercümanıdır”

Milletvekili Lütfi Bayraktar, “Bugün burada sadece bir toplantı için değil, geçmişimizi hatırlamak, bugün yaptıklarımızı değerlendirmek ve yarının planlarını yapmak için bir araya geldik. 2001 yılında AK Parti, milletin tercümanı olmak için kuruldu. O günden bu yana milletin derdine derman olduk, Türkiye’yi büyüttük, güçlendirdik ve bugün artık sadece kendimize değil, dünyaya yön veren bir ülke haline geldik. Türkiye bugün küresel bir güç olma mücadelesi veriyor ve bu mücadeleyi hep birlikte, omuz omuza sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye Yüzyılı

Milletvekili Ertuğrul Kocacık ise, “Bizler, bu büyük hareketi bir çatı olarak gören, bu çatının altında birlik olan bir davanın mensuplarıyız. Bu hareketin lideri, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye’nin değil, tüm mazlum coğrafyaların umudu olmuş bir dünya lideridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, sadece bugünü değil, yarını da inşa eden bir vizyondur. “Türkiye Yüzyılı” hedefi işte bu büyük vizyonun en güçlü ifadesidir” diye konuştu.

“Birlikte çözüm üreteceğiz”

Milletvekili Ali İnci, “Cumhurbaşkanımız, bugün sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın barışını temsil eden bir liderdir. Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da bizleri gururla, onurla temsil ediyor. Biz bu partiyi milletimizle beraber kurduk. Her kesimden, her bölgeden insanımızla birlikte bu davanın taşını omuzladık. Biz her zaman yanınızdayız. Bu şehrin her meselesinde birlikte çalışacak, birlikte çözüm üreteceğiz” dedi.

“Mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan”

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, “Sapanca’daki bu coşkuyu görünce 672 mahalleyi kapsayan bir çalışma başlattık. Her mahalleye gideceğiz. Neden mi? Çünkü derdimiz hizmet. Çünkü biz, bu millete ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı anlatmakla mükellefiz. Mazlumların olduğu her coğrafyada Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bizler de onun yükünü hafifletmek için, mahalle başkanımızdan ilçe başkanımıza kadar hep birlikte canla başla çalışıyoruz. Her birimiz bu davanın yol arkadaşlarıyız” diye konuştu.

“Bir milletin umut yürüyüşü…”

AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, “Sapanca Teşkilatı olarak her daim milletimizin yanındayız. Sahadayız, çünkü bu dava sadece seçim zamanlarında hatırlanacak bir hareket değil, milletin umudu olmuş bir yürüyüştür. Tüm kademelerimizle el ele, daha çok çalışacak, daha çok insana ulaşacağız. Çünkü biz bu davayı yürekten sahiplenmiş bir teşkilatız” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz”

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Akçay, “Türk kadını her zaman ailesini ve milletini ayakta tutmayı başarmıştır. AK kadınlarımız vatanı ve milleti için doğruyu anlatmaya, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak isteyen Cumhurbaşkanımızın arkasında yürümeye devam edecektir” derken, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yayla ise, “Bizler sahada, sokakta, gönüllerde var olma mücadelesindeyiz. Memleket sevdası için yorulmadan çalışacağız” şeklinde konuştu.