Bursa'nın Gürsu ilçesine özgü endemik tür Gök Sığırkuyruğu, Ericek Mahallesi’nde mor çiçekleriyle görsel şölen sundu. Nesli tehdit altındaki bitki, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık tarafından tanıtıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde Ericek Mahallesi’nde, nesli tehdit altında olan endemik tür Gök Sığırkuyruğu bitkisi, mor çiçekleriyle açtı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Katırlı Dağı eteklerinde yer alan bu özel bitkinin önemine dikkat çekti.

Başkan Işık, “Halk arasında sığırkuyruğu olarak bilinen bu bitki, Bursa’da 22 türle temsil ediliyor. Türkiye’de yalnızca üç mor çiçekli türden biri olan Gök Sığırkuyruğu, Gürsu’da endemik olarak tespit edildi” dedi.

Güzelliğiyle dikkat çeken Gök Sığırkuyruğu, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın “Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Korunması Stratejisi Eylem Planı 2013-2023” kapsamında, 2016’da Gök Sığırkuyruğu için “Tür Koruma Eylem Planı Projesi” hazırlandı. 2006’da Gönül Kaynak, Ruziye Daşkın, Özer Yılmaz ve Eyüp Erdoğan tarafından bilim dünyasına tanıtılan bitki, sadece Ericek Mahallesi’nde, 700 metre yüksekliğe kadar açık alanlarda yetişiyor.