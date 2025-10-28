Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, son 3 haftada galibiyet serisi alarak önemli bir ivme kazanan Sakaryaspor'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakaryaspor'un üst üste aldığı galibiyetlerin ardından şehirde güzel bir hava oluştuğunu ifade eden ve bu olumlu tabloyu daha güçlü bir şekilde sürdürmenin önemine dikkat çeken Başkan Alemdar, 'Bugün bir kez daha şehrimizi Sakaryaspor'un etrafında birleşmeye, kenetlenmeye davet ediyorum.

Bu şehir hepimizin, Sakaryaspor da hepimizin. Sakarya güçlü bir birliktelik ortaya koyarsa, Sakaryaspor güçlü olur ve bu tablo başarıyı getirir' dedi.

Elde edilen 9 puan ile Sakaryaspor'un üst sıralara doğru yükselişinin devam ettiğini aktaran Başkan Alemdar, şehri bir kez daha Sakaryaspor'un etrafında kenetlenmeye davet etti.

BAŞKAN YUSUF ALEMDAR, 'BİRLİKTELİĞİMİZİ NE KADAR KUVVETLENDİRİRSEK ŞEHRİN TAKIMI O KADAR GÜÇLÜ OLUR'

'Geçtiğimiz hafta sonu Keçiörengücü'nü mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetimizi aldık. Ligin üst sıralarına yükselişimiz devam ediyor. Şehirde olumlu bir hava var. Bu başarılı form grafiğinin devam etmesi en büyük arzumuzdur. Burada şehrimizin Sakaryaspor'un etrafında bir ve beraber olması en önemli unsurdur. Bugün bir kez daha şehrimizi Sakaryaspor'un etrafında birleşmeye, kenetlenmeye davet ediyorum.

Daha önce de ifade ettim: Sakarya, şehrinin takımını hak ettiği noktaya ulaştıracak güce sahiptir. Burada en büyük gücümüz Sakarya'nın her alanda örnek olan birlik beraberliğidir. Birlikteliğimizi ne kadar kuvvetlendirirsek, Sakaryaspor daha güçlü olur. Bu ruhu sağlayacağımıza ve başarıyla taçlandıracağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü bu şehir hepimizin, Sakaryaspor da hepimizin.

İş dünyamızı, spor camiamızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, esnaf temsilcilerimizi ve esnaflarımızı, şehrin tüm dinamiklerini, yeşil-siyah armayı hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımızı ve tüm Sakarya'yı şehrimizin takımının yanında olması gerektiğini bir kez daha paylaşmak istiyorum.

Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz.'