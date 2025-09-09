Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükşehirlerde nüfusu 30 bini aşan ilçelerde belirli meslek grupları, 1 Ocak 2026’dan itibaren basit usul yerine gerçek usulde vergilendirilecek.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, büyükşehir belediyesi bulunan illerde ticari kazancı basit usulde tespit edilen bazı mükelleflerin gerçek usulde vergilendirilmesine ilişkin yeni düzenleme duyuruldu.

Söz konusu karara göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 51. maddesi gereğince alındı ve 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Büyükşehir belediyesi olan illerde, 2024 yılı sonu itibarıyla TÜİK verilerine göre nüfusu 30 bini geçen ilçelerde faaliyet gösteren şu meslek grupları gerçek usulde vergilendirilecek.

Her türlü emtia imalatı yapanlar,

Her türlü emtia alım-satımıyla uğraşanlar (gezici veya pazar takibiyle perakende satış yapanlar hariç),

İnşaatla ilgili işlerle uğraşanlar,

Motorlu taşıtların bakım ve onarım işlerini yapanlar,

Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,

Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,

Şehir içi yolcu taşımacılığı (taksi, dolmuş, minibüs, servis, halk otobüsü) yapanlar.