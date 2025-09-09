Pankobirlik Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Karatay Saraçoğlu yerleşkesinde gerçekleşen tohumluk patates hasadında, 2027 yılında patates tohumunun tamamının yerli olarak üretileceğini duyurdu. 2025’te 125 bin ton patates işlenecekKONYA (İGFA) - Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Karatay Saraçoğlu yerleşkesinde düzenlenen tohumluk patates hasadında önemli açıklamalarda bulundu. Erkoyuncu, 2027 yılından itibaren patates tohumunda dışa bağımlılığın sona ereceğini müjdeledi.

Başkan Erkoyuncu, 4 bin dekar alanda gerçekleştirilen tohumluk patates hasadında yüksek verim elde ettiklerini belirterek, “Son iki yıldır patates tohumu üretimini kendi bünyemize aldık. 2024 ve 2025’te rekor üretim yaptık. Çiftçilerimiz de bu tohumlardan yüksek verim alıyor” dedi.

2025’te Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisleri’nde 125 bin ton patates işleneceğini, bunun 85 bin tonunun Konya Ovası’ndan, 40 bin tonunun ise Adana, Hatay, Ödemiş ve Tokat’tan karşılanacağını ifade eden Erkoyuncu, 2026’da iki yerli patates tohumunun tescil edileceğini ve 2027’de piyasaya sunularak dış alıma ihtiyaç kalmayacağını vurguladı.

PİYASADA ÇİFTÇİYE DESTEK

Türkiye’de 2025’te patates üretiminin 7 milyon tonu aşarak 5,5 milyon tonluk talebi geçtiğini belirten Ramazan Erkoyuncu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni destekleme modeline rağmen arz fazlalığı yaşandığını söyledi. Piyasada sanayilik patatesin 4-5 TL’ye alındığını, ancak Konya Şeker’in çiftçiyi korumak için 9,25 TL’den alım yaptığını ifade ederek, “Piyasa ile aramızda 500 milyon TL’lik fark var. Konya Şeker, çiftçinin yanında olmaya devam edecek" diye konuştu.

2025’te 15 bin ton tohumluk patates ihtiyacını karşılayacaklarını ve 2 bin ton fazlayı iç piyasaya sunacaklarını kaydeden Başkan Erkoyuncu, yıllık 175 milyon dolarlık patates tohumu ithalatını yerli üretimle bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.