Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu, 2025 yılı 25. toplantısında deprem bölgesindeki basın kuruluşları için uygulanan muafiyetleri 30 Haziran 2026'ya kadar uzatma kararı aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı 25. toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, deprem bölgesindeki muafiyetlerin süresi, resmî ilan ve reklam yayımıyla ilgili işlemler, gazetelerin isim değişikliği talepleri, basın çalışanlarının borç para ve kredi başvuruları ile çeşitli idari konular ele alındı.

Yönetim Kurulu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerinin sürdüğü Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber siteleri için önemli bir karar aldı.

Buna göre, söz konusu illerdeki yayın organları için Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde yer alan asgari fiilî satış ve asgari ziyaretçi trafiği şartlarının aranmayacağına ilişkin mevcut muafiyet, 31 Aralık 2025'ten 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Öte yandan Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğine Dair Kararlar ise şöyle oldu:

Süreli yayınların haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazların değerlendirilmesi sonucunda;

Antalya' da yayımlanan bir gazetenin Kadro Bildirim Zorunluluğu, Muhasebe İşlemleri ve Teslim Yükümlülüğü şartlarını ihlal etmesine dair,

da yayımlanan bir gazetenin Kadro Bildirim Zorunluluğu, Muhasebe İşlemleri ve Teslim Yükümlülüğü şartlarını ihlal etmesine dair, Giresun' da yayımlanan bir gazetenin Asgari Satış ve Sektörel Defterler şartlarını ihlal etmesine dair,

da yayımlanan bir gazetenin Asgari Satış ve Sektörel Defterler şartlarını ihlal etmesine dair, Kayseri' de bekleme süresinde bulunan bir gazetenin Kadro, Kadro Bildirim Zorunluluğu, Künye ve Zorunlu Bilgiler, Sektörel Defterler, Bayi ve Abone şartlarını ihlal etmesine dair,

de bekleme süresinde bulunan bir gazetenin Kadro, Kadro Bildirim Zorunluluğu, Künye ve Zorunlu Bilgiler, Sektörel Defterler, Bayi ve Abone şartlarını ihlal etmesine dair, Kayseri' de bekleme süresinde bulunan bir internet haber sitesinin Kadro, Ziyaretçi Trafik Şartı, Asgari Haber Sayısı ve İçerik şartlarını ihlal etmesine dair,

de bekleme süresinde bulunan bir internet haber sitesinin Kadro, Ziyaretçi Trafik Şartı, Asgari Haber Sayısı ve İçerik şartlarını ihlal etmesine dair, Kocaeli' de bekleme süresinde bulunan bir internet haber sitesinin Kurum aracılığı olmaksızın resmî reklam yayımlaması ile İçerik ve Ziyaretçi Trafik şartlarını ihlal etmesine dair,

de bekleme süresinde bulunan bir internet haber sitesinin Kurum aracılığı olmaksızın resmî reklam yayımlaması ile İçerik ve Ziyaretçi Trafik şartlarını ihlal etmesine dair, Konya' da yayımlanan bir gazetenin Kadro ve İşyeri Zorunluluğu şartlarını ihlal etmesine dair,

da yayımlanan bir gazetenin Kadro ve İşyeri Zorunluluğu şartlarını ihlal etmesine dair, Muğla' da yayımlanan bir gazetenin Kurum aracılığı olmaksızın resmî reklam yayımlaması ve Dağıtım Esasları ile Bayi ve Abone Satış şartlarını ihlal etmesine dair,

da yayımlanan bir gazetenin Kurum aracılığı olmaksızın resmî reklam yayımlaması ve Dağıtım Esasları ile Bayi ve Abone Satış şartlarını ihlal etmesine dair, Niğde' de bekleme süresinin başlatılması talebinde bulunan bir internet haber sitesinin Mahreç Kullanımı ve Ziyaretçi Trafik şartlarını ihlal etmesine dair,

de bekleme süresinin başlatılması talebinde bulunan bir internet haber sitesinin Mahreç Kullanımı ve Ziyaretçi Trafik şartlarını ihlal etmesine dair, Samsun' da yayımlanan bir gazetenin Yönetim Yeri, İki Katı Kadro ve Ücret Ödemeleri şartlarını ihlal etmesine dair,

da yayımlanan bir gazetenin Yönetim Yeri, İki Katı Kadro ve Ücret Ödemeleri şartlarını ihlal etmesine dair, Samsun' da yayımlanan bir gazetenin Kadro, Komisyon Oranı, Bayi ve Abone Satışı şartlarını ihlal etmesine dair,

da yayımlanan bir gazetenin Kadro, Komisyon Oranı, Bayi ve Abone Satışı şartlarını ihlal etmesine dair, Samsun' daki bir internet haber sitesinin İşyeri Zorunluluğu ve Ziyaretçi Trafik şartlarını ihlal etmesine dair,

daki bir internet haber sitesinin İşyeri Zorunluluğu ve Ziyaretçi Trafik şartlarını ihlal etmesine dair, Sivas' ta yayımlanan bir gazetenin İşyeri Zorunluluğu şartını ihlal etmesine dair,

ta yayımlanan bir gazetenin İşyeri Zorunluluğu şartını ihlal etmesine dair, Şanlıurfa'daki bir internet haber sitesinin Ziyaretçi Trafik şartını ihlal etmesine dair haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazlar reddedildi.