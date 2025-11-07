Edirne'de Keşan Balık Hali'nde yaklaşık iki aydır biriken kanalizasyon suları, hem kötü koku hem de hijyen sorunlarına yol açıyor. Esnaf, belediyenin çözüm bulamamasına tepki gösterdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Balık Hali'nde alt kattaki bodrumda biriken kanalizasyon suları, esnafın sabrını taşırdı. Yaklaşık iki aydır çözülemeyen sorun nedeniyle hem kötü koku hem de ciddi hijyen problemleri yaşanıyor. Esnaf, durumu defalarca Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bildirmelerine rağmen herhangi bir kalıcı çözüm elde edemediklerini söyledi.

Balık hali esnafı, Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı ve Su Kanalizasyon Hizmetleri Müdürü Bedri Kara'ya durumu ilettiklerini belirterek, 'İki aydır belediyeye söylüyoruz, gelip baktılar ama hâlâ bir çözüm yok. Lağım suyu bodrumda birikiyor, dayanılmaz bir koku var' ifadelerini kullandı.

Esnaf ayrıca Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a seslenerek, 'Sayın Başkanımız ile komşuyuz ama bir kez olsun gelip yerinde görmedi. Bu tablo Keşan'a, esnafa ve vatandaşa yakışmıyor' dedi.

Suların hem işlerini hem de sağlıklarını tehdit ettiğini vurgulayan esnaf, belediyeden ivedilikle çözüm talep ederken, vatandaşlar ise kokunun çevreye yayıldığını ve özellikle Cumartesi pazarı sırasında sorun yaşandığını belirterek yetkilileri göreve davet etti.