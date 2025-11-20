Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevlendirilecek bando sınıfı subay ve astsubay adaylarına ilişkin başvuruların 23 Kasım 2025 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), personel ve askerî öğrenci alım faaliyetlerinin planlanan takvim ve ihtiyaçlar doğrultusunda devam ettiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, 11 Kasım'da başlayan 'Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2025 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Subay/Astsubay Adayı Temini' başvurularının 23 Kasım'da sona ereceği hatırlatıldı.

