Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin izleme-değerlendirme çalışmalarına odaklandıklarını ve deprem bölgesinde eğitimin kapasitesinin deprem öncesinin yüzde 15 üzerine çıkarılacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu yılın önceliğinin izleme ve değerlendirme çalışmalarına verilmiş olduğunu belirterek, model çerçevesinde veriye dayalı iyileştirme döngüsünün kararlılıkla işletileceğini vurguladı.

DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİME DESTEK

Deprem bölgesinde eğitime vermiş oldukları destekleri sıralayan Bakan Yusuf Tekin, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından bölgedeki eğitim faaliyetlerini aktararak, deprem öncesinde 11 bin 567 okul ve 119 bin 200 derslikte eğitim verildiğini söyledi. Deprem sonrasında ise, 10 bin 272 okul ve 109 bin 401 derslik hasarsız veya az hasarlı, bin 295 okul ve 9 bin 799 derslik kullanılamaz hâle geldiğini anımsatan Bakan Tekin, 2025-2026 itibarıyla 865 okul ve 13 bin 321 dersliğin eğitime alındığını, deprem bölgesinde 10 bin 539 dersliğin yapımının ise devam ettiğini belirterek, 'Mevcut derslik kapasitesi, deprem öncesi kapasitenin yüzde 15 üzerine çıkarılacaktır' dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Millî Teknoloji Hamlesi doğrultusunda Bakanlığın Bakanlık Yönetim Sistemi (BYS) ile teknoloji odaklı yönetim anlayışına geçtiğini ifade etti.

BYS sayesinde mevcut öğrencilerin doğum verileri ve gelecek yıllardaki çağ nüfusu tahminlerini kullanarak 18 yıllık, 2053 yılına kadar öngörülemeli planlama yapılabileceğini aktaran Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitimde teknoloji temelli planlama ve deprem bölgesinde sürdürülen iyileştirme çalışmalarının somut ilerlemelerini gözler önüne serdi.