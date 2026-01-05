Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BALMEK Bandırma Kurs Merkezi'nde bir yıldır piyano eğitimi alan öğrenciler Miray Beşkardeş ve Eray Beşkardeş, Londra Kraliyet Akademisi Konservatuarında 2. sınıfı da başarıyla tamamladı.

BALIKESİR (İGFA) Bandırmada Londra Kraliyet Akademisi Sınavları'na hazırlayan tek resmi kurum olan BALMEK Kurs Merkezi, aynı zamanda keman, klarnet, saksafon, gitar, piyano öğrencilerinin yanında konservatuar ve müzik bölümlerine de öğrenci hazırlıyor.

Eğitimlerine BALMEK Kurs Merkezlerinde devam eden öğrenciler daha sonrasında konservatuar hayatlarına devam edebiliyor. BALMEK Kurs Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler konservatuara bir adım daha yaklaşıyor.

DÜNYANIN HER YERİNDE ENSTRÜMAN ÖĞRETMENİ OLABİLİYOR

Uzaktan Eğitim ile eğitim veren Londra Kraliyet Akademisi, 8 seviyeden oluşuyor ve mezun olan öğrenciler dünyanın her yerinde eğitim alarak enstrüman öğretmenliği yapabiliyor.

Çevrimiçi sınav politikasıyla diploma veren Londra Kraliyet Akademisi'ne seçilen Miray ve Eray kardeşler, eğitimlerine konservatuarda devam edebilmek için BALMEK Kurs Merkezi'nde düzenli olarak piyano eğitimi almaya devam ediyor.

Başkan Ahmet Akın'ın BALMEK Kurs Merkezlerine gösterdiği destekten sonra kursların niteliğinin ve öğrencilerin sayısının arttığını belirten eğitmenler, gerçekleşen ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.