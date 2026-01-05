Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yalova programı kapsamında Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (YALKİM OSB) ziyaret ederek önemli incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA (İGFA) - Ziyarette, Kütahya Belediyesi'ne ait ileri biyolojik arıtma tesisinde ortaya çıkan arıtma çamurlarının bertaraf süreçlerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Başkan Kahveci, çamurların mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi, maliyetlerin azaltılması ve endüstriye geri kazandırılması amacıyla YALKİM OSB bünyesinde faaliyet gösteren çamur kurutma tesislerini gezdi.

Tesislerde yapılan teknik incelemeler sırasında, Kütahya'da uygulanabilecek projelere dair fizibilite çalışmaları da ele alındı. Kahveci, çevreyi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve sürdürülebilir belediyeciliği esas alan projelere büyük önem verdiklerini vurguladı.

Başkan Eyüp Kahveci, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Şehrimizin çevresel yükünü azaltacak ve ekonomik açıdan tasarruf sağlayacak her türlü iyi uygulamayı yakından takip ediyor, Kütahya'mıza kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'