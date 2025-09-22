Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Sinandede mahallesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - Kandilli Rasathanesi, 5 büyüklüğünde Balıkesir Sındırgı merkezli deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 00:05 olarak kaydedilen deprem yerin 7,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

Deprem, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde kısa süreli paniğe neden oldu.Vatamdaşlar tarafından sosyal medya üzerinden çok sayıda “deprem oldu” paylaşımı yapıldı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Deprem bölgesinde yaşayanların resmi kaynaklardan gelen açıklamaları takip etmeleri ve güvenlik önlemlerini ihmal etmemeleri büyük önem taşıyor.

https://twitter.com/Kandilli_info/status/1969872272484638746