Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde işyerlerinin çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeyi karara bağladı. Buna göre Ramazan boyunca bazı işyerleri imsak vaktine kadar açık olabilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Şubat ayının ilk toplantısında 159 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Toplantıda Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na ait evraklar değerlendirildi. Trafik kurallarını ihlal eden şoförler ile tarihi geçmiş ürün satan firmalara yönelik idari yaptırımlar onaylandı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, özel halk otobüslerinde görev yapan iki şoförün sefer saatlerine uymadığı ve yolculara kötü muamelede bulunduğu tespit edildi. Şoförlerin araçlarının 3 gün süreyle bağlanması kararı onaylandı.

Ayrıca sefer saatine uymayan, güzergâh dışına çıkan, gereksiz bekleme yapan, seferini tamamlamayan, güzergâh harici yolcu taşıyan, havalı korna kullanan, sefer sırasında sigara içen ve tehlikeli araç kullanan 134 şoföre toplam 395 bin 702 TL idari para cezası verildi.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN SATAN MARKETLERE CEZA

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, 11 markette son kullanma tarihi geçmiş ürün satıldığı belirlendi. Raflardan toplanan ürünler imha edilirken, marketlere toplam 40 bin 755 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan iki firmaya ait reklam tabelalarının bir vatandaşın evinin önünü kapattığı tespit edildi. Söz konusu firmalara toplam 7 bin 410 TL ceza uygulandı.

RAMAZAN AYINA ÖZEL ÇALIŞMA SAATİ DÜZENLEMESİ

Büyükşehir Encümeni'nde alınan karar doğrultusunda il sınırları içerisinde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik çalışma saatleri Ramazan ayı kapsamında yeniden düzenlendi.

Alınan karara göre Ramazan ayı süresince Kocaeli genelinde faaliyet gösteren; lokanta, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, çay ocağı, internet salonu, playstation ve atari salonlarının imsak vaktine kadar açık kalmasına izin verildi.