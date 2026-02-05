Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekiplerinin bir işyerine düzenlediği adli aramada, yüzlerce litre el yapımı ve bandrolsüz şarap ile çok sayıda üretim ekipmanı ele geçirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 04 Şubat 2026 tarihinde alınan arama kararına istinaden İznik ilçesinde bir şahsa ait işyerinde adli arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 800 litre el yapımı şarap, bandrolsüz şarap, şarap üretiminde kullanılan üzüm posası, alkol aroma kiti, şişeleme ve üzüm işleme makineleri, alkolmetreler, 750 adet boş şarap şişesi ve 1.000 adet şarap tıpası ele geçirildi.

Ayrıca işyerinde damıtma/bekletme kazanları, etiketsiz alkol şişeleri ile birlikte 3 adet kılıç bulundu.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.