Edirne'de Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Mecidiye Sahili'nde Hazine arazisi üzerine kurulu barakaların yıkım sürecinin Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle başlatıldığını açıkladı. Bölgenin NATO tatbikat alanı olduğunun bildirilmesi üzerine yıkım kararı alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Mecidiye Sahili'nde hazine arazisi üzerine kurulu barakaların yıkımıyla ilgili kamuoyunda oluşan soru işaretlerine açıklık getirdi. Kaymakam Mercan, yıkım sürecinin Edirne Valiliği kararıyla değil, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda başlatıldığını belirtti.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22 Kasım 2022 ve 22 Mart 2024 tarihlerinde alanın durumunun tespit edilmesini istediğini belirten Kaymakam Mercan, yapılan yazışmalar kapsamında 2. Kolordu Komutanlığı'nın 2 Ekim 2025 tarihli yazısında bölgenin NATO tatbikat alanı olduğunun bildirildiğini aktarırken, bu gelişme üzerine savcılığın talebiyle yıkım kararı alındığını duyurdu.

Kaymakam Mercan ayrıca, yıkım kararının Edirne Valiliği'ne ait olmadığını vurgulayarak, savcılık talebi doğrultusunda yasal tebligatların baraka sahiplerine iletildiğini kaydetti.

BEĞENDİK BELEDİYESİ'NE ŞARTLI TAHSİS

Bu arada Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver de söz konusu alanın belediyeye tahsisi sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Gülver, tahsis işlemleri sırasında başta 2. Kolordu Komutanlığı olmak üzere tüm ilgili kurumlardan görüş alındığını söyledi. Tahsis kapsamında alana yalnızca sökülüp takılabilir, geçici nitelikte yapılar kurulmasına izin verildiğini belirten Başkan Gülver, 'Alanda herhangi bir sabit beton yapılaşmasına kesinlikle izin verilmedi' dedi.

Öte yandan, Mecidiye bölgesinin 2006 yılında Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi ilan edilmesine rağmen, aradan geçen 19 yıla karşın 1/25 bin ölçekli imar planlarının hâlâ tamamlanmamış olması tepkilere neden oluyor.

Planların hayata geçirilememesi, bölge halkı ve yatırımcılar açısından mağduriyetlere ve şikâyetlere yol açıyor.