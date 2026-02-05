İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi'nde imar ve ruhsat işlemlerine yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Abdülkadir DURGUT / İZMİR (İGFA) - İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada, Ruhsat ve Denetim Müdürü ile İmar Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyede rüşvet karşılığında imar ve plan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, mevzuata aykırı alanların usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırılarak haksız menfaat sağlandığı iddiaları üzerinde duruluyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.