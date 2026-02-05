Bunlar da ilginizi çekebilir

Belirlenen fiyatların üretim maliyetleri, girdi fiyatları ve işletme giderleri dikkate alınarak oluşturulduğu ifade edilirken, tarifelerin Ramazan ayı süresince geçerli olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Keşan genelindeki fırınlarda Ramazan ayı boyunca 250 gram sade Ramazan pidesi 25 TL, 250 gram yumurtalı Ramazan pidesi ise 30 TL'den satışa sunulacak.

Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Sadettin Baygül, 2026 yılı Ramazan ayı için geçerli olacak yeni pide tarifesini kamuoyuna duyurdu.

Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların merakla beklediği Ramazan pidesi fiyatları belli oldu.

