Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü A.E. ve yolcu olarak bulunan Y.K. yola savrularak yaralandı.

Kaza, Rasim Betir Paşa Bulvarı eski sanayi mevkiinde meydana geldi. A.B.Ö. idaresindeki 06 HA 4092 plakalı otomobil ile A.E. yönetimindeki 47 ADA 982 plakalı motosiklet çarpıştı.

Düzce'de Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

