ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayı öncesi gıda güvenliğine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, özellikle un ve unlu mamuller, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdaların daha sık kontrol edileceğini belirtti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satışını yapan tüm işletmeler İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından eş zamanlı olarak denetlenecek. Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri de denetim kapsamına alındı.

Denetimlerde hijyen koşulları, saklama şartları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları Ticaret Bakanlığı ekipleriyle birlikte kapsamlı şekilde incelenecek. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. Bakan Yumaklı, Ramazan ayı öncesi ve süresince sofralara gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.