Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, 6 Şubat depremlerinden en ağır etkilenen Hatay ve Kahramanmaraş'ta birinci basamak sağlık hizmetlerinin hâlâ olağanüstü koşullarda yürütüldüğünü belirterek, sağlık çalışanlarının hem fiziki yetersizlikler hem de keyfi idari uygulamalarla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve Türkiye tarihinin en büyük felaketleri arasında yer alan depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, depremden en fazla etkilenen illerde birinci basamak sağlık hizmetleri hâlâ konteynerlerde veriliyor.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), bölgeden derlediği güncel verilerle sağlık sistemindeki aksaklıklara dikkat çekti.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Hatay'da yaklaşık 100 Aile Sağlığı Merkezi'nin konteynerlerde hizmet verdiğini, bunun da 280 aile hekimliği biriminin geçici yapılarda çalışmak zorunda kaldığı anlamına geldiğini açıkladı. Ayrıca kentte 21 aile hekimliği biriminin hâlâ boş olduğunu belirten Kandemir, 'Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Hatay'da sağlık hizmetinin konteynerlerde sürdürülmesi ciddi bir planlama ve yönetim sorunudur' dedi.

HATAY'DA HUKUKSUZ DENETİMLER VE KEYFİ CEZALAR İDDİASI

Dr. Kandemir, Hatay'ın bazı ilçelerinde aile hekimlerinin hukuksuz denetimler ve keyfi cezalarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Zaten zor koşullarda görev yapan sağlık çalışanlarının bu uygulamalarla psikolojik olarak yıpratıldığını vurgulayan Kandemir, bazı ilçe sağlık müdürlerinin kişisel tutumları nedeniyle hekimlere soruşturma ve kınama cezaları verildiğini söyledi.

AHESEN'e ulaşan örneklerde; bir günlük istirahat raporu nedeniyle hem raporu yazan hekime hem de raporu alan hekime işlem yapılmaya çalışıldığı, mesai sonrası yapılan denetimlerin mesai içinde yapılmış gibi tutanak altına alındığı ve denetim evrakı sunulamamasına rağmen hekimlere ceza verildiği belirtildi. Kandemir, 'Bu makamlar kimsenin egosunu tatmin edeceği yerler değildir. Bu keyfi uygulamalar halk sağlığını da tehdit etmektedir' ifadelerini kullandı.

'TEŞEKKÜR BEKLEYEN HEKİMLERE KINAMA VERİLİYOR'

Depremin 3. yılında, konteynerlerde hizmet veren sağlık çalışanlarının takdir edilmesi gerekirken cezalandırıldığını dile getiren Kandemir, yaşananların İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesine rağmen ilçe düzeyindeki uygulamaların sürdüğünü belirterek, 'Bu tabloyu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz' dedi.

Kahramanmaraş'ta da 10'dan fazla Aile Sağlığı Merkezi'nin hâlâ konteynerlerde hizmet verdiği bildirildi. Yanlış planlama, eksik kadro ve gelir kayıplarının sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini ifade eden Kandemir, kentte yaklaşık 60 aile hekimliği biriminde hemşire, 30 birimde ise hekim bulunmadığını açıkladı.

'SAĞLIK SİSTEMİ ÇALIŞANINI KORUYARAK AYAKTA KALIR'

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, deprem bölgesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin alarm verdiğini belirterek, merkezi ve yerel sağlık yönetimlerini hukuka, liyakate ve insani çalışma koşullarına uygun hareket etmeye çağırdı. Kandemir, 'Depremin yükünü omuzlayan aile hekimleri, ebe ve hemşireler değil; bu süreci yönetemeyen anlayış sorgulanmalıdır. Sağlık sistemi ancak çalışanını koruyarak ayakta kalır' dedi.