Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Burhaniye-Ören Atatürk Kupası Plaj Voleybolunun bu yıl 2.'si gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Dünya Kız Çocukları Gününde başlayan turnuvada Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar olmak üzere iki kategoride maçlar düzenlendi. Maçlar sonucunda dereceye giren sporcular için ödül ve belge takdim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı spor aktivitelerine tam gaz devam ediyor. Birbirinden farklı kategorilerde, birbirinden eğlenceli spor dallarında turnuvalar düzenleyen Büyükşehir, 11- 12 Ekim günlerinde düzenlediği 2. Burhaniye-Ören turnuvası ile sporseverlerin gözünü doldurdu. Dünya Kız Çocukları Günü ile başlayan turnuva 2 gün boyunca devam ederek Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorilerinde sahiplerini buldu.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Dünya Kız Çocukları Gününde Küçük Kızlar kategorisi ile başlayan turnuva 12 Ekim Pazar günü Yıldız Kızlar kategorisi maçları ile sona erdi. Küçük Kızlar kategorisi 2011-2012 doğumlu kız sporculardan oluşurken, Yıldız Kızlar kategorisi ise 2009-2010-2011 doğumlu kız sporculardan oluşuyor. İlk dörde giren takımlara ödüllerin verildiği turnuvada 11 Ekim Cumartesi günü oynanan maçlarda Küçük Kızlar kategorisinde ilk dörde giren takımlar; Balıkesir Voleybol Akademi, Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü, Kuzey Ege Gelişimspor, Burhaniye Belediyespor olurken, 12 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Yıldız Kızlar kategorisinde ilk dörde giren takımlar ise; Balıkesir Voleybol Akademi, Kuzey Ege Gelişimspor, Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü, Burhaniye Belediyespor oldu.

TEŞEKKÜRLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Müsabakalar sonrası düzenlenen ödül töreninde ilk üçe giren takımlara kupa ve madalyanın; ilk dörde giren takımlara ise sertifikaların verildiği kız sporcular turnuvadan oldukça memnun ayrıldı. Hem spor yapmanın hem de ödül almanın mutluluğunu yaşayan sporcular turnuvalardan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Ahmet Başkana teşekkürlerini ileten genç sporcular geçen sene başlayan ve bu yıl da devam ederek gelenekselleşeceğinin sinyallerini veren bu tarz turnuvaların devam etmesini temenni etti.