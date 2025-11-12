Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin psikolojisini de düşünerek yeni bir birim kurdu.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan itfaiye personeli, görevleri gereği karşılaştıkları zorluklarla yalnızca fiziksel olarak değil psikolojik olarak da başa çıkmak durumunda kalıyor.

İtfaiyeciler yangınlarla mücadelede yangınların yanı sıra; trafik kazaları, doğal afetler, hayvan kurtarma operasyonları gibi birçok zorlu ve travmatik olaylarla da karşı karşıya kalıyor. Bu durum, zamanla itfaiye personelinin psikolojik olarak yıpranmasına yol açabiliyor.

BİRİM İLK OLARAK SINDIRGIDA SAHAYA İNDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de itfaiyecilerin ruhsal sağlıklarını korumak, mesleki dayanıklılıklarını artırmak ve verdikleri hizmetin niteliğini yükseltmek amacıyla Psikolojik Destek Birimini, Balıkesir genelinde sahaya indirdi. Çalışmalarına afet bölgesi ilan edilen Sındırgı ilçesinde başlayan Psikolojik Destek Birimi, 4-5-6 Kasım tarihlerinde Sındırgı Grup Amirliği'nde üç vardiyayı kapsayacak şekilde toplam 25 personele eğitim verdi. Eğitimlerde; tanışma ve bilgilendirme, duygu regülasyonu ve psikolojik ilk yardım konularında destek sağlanırken; grup amirliğinin ihtiyaç duyduğu destek alanları da belirlenerek ileriye dönük planlamalar için önemli veriler elde edildi.

PERSONEL OLDUKÇA MEMNUN

Psikolojik destek hizmetinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren itfaiye personeli, Balıkesir genelinde tüm grup amirliklerinde bu çalışmaların sürekli ve yaygın bir şekilde sürdürülmesini hedefliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu uygulama sayesinde itfaiye teşkilatının sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik anlamda da güçlü olabilmesi için önemli bir adım attı.