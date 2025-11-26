Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, bu yıl da yardımseverlik ruhunu zirveye taşıdı. 67 sivil toplum kuruluşunun bağış kampanyası yürüttüğü organizasyonda Darüşşafaka Cemiyeti, 'Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarız!' kampanyasıyla büyük ilgi gördü. Kampanyaya 820 bireysel ve kurumsal koşucu destek verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi imkânları yetersiz çocuklara nitelikli eğitim sağlamak için koşan Darüşşafakalılar, önemli bir bağış kaynağı oluşturdu. Bu koşucular arasında yer alan Darüşşafaka Lisesi öğrencisi İnci Naz Sönmez, maratona damga vurdu.

'EN İYİ KOŞUCU' ÖDÜLÜ BİR DAYANIŞMA HİKÂYESİNE DÖNÜŞTÜ

İnci Naz Sönmez, topladığı bağış miktarı ve ulaştığı bağışçı sayısı ile maratonun 'En İyi Koşucusu' oldu. 'İyilik Peşinde Koş' platformu üzerinden yürüttüğü kampanya, sadece bireysel bir başarı olarak kalmadı; Darüşşafaka'da eğitim gören bini aşkın öğrenciye kitap, kırtasiye ve eğitim materyali desteği sağlayan güçlü bir dayanışma hareketine dönüştü.

Sönmez, maratona katılma motivasyonunu 'Darüşşafaka'ya yapılan bağışlar sayesinde ana dil seviyesinde yabancı dil öğrendim, sporu hayatıma entegre ettim ve uluslararası yarışmalara katıldım. Bu kampanyayla benden sonra Darüşşafaka'da okuyacak kardeşlerimin eğitim hayallerine destek verebilmenin ne kadar değerli olduğunu göstermek istedim.' şeklinde yorumladı.

Destekçilerine teşekkür eden İnci Naz, 'Koşu boyunca binlerce kişinin kalbinin benimle attığını hissettim. 'En İyi 1. Koşucu' unvanı benim değil; Darüşşafaka'ya inanan herkesin başarısı. Attığımız her adımda destekleriniz bize güç veriyor ve Darüşşafaka'nın değerini yeniden hatırlatıyor' dedi.