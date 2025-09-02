Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi il genelindeki kırtasiyeler ve marketlerde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.BALIKESİR (İGFA) - Fiyat ve etiket denetimi gerçekleştiren ekipler, olası usulsüzlüklere müdahale ederek velilerin mağdur olmaması için işletmelere gerekli uyarılarda bulunuyor.

Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala kırtasiye ve marketlerde denetimlerini artıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, tüketici haklarını korumak adına denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Öğrenci ve velilerin mağduriyet yaşamaması için gerçekleştirilen denetimlerde özellikle raf etiketleri ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını kontrol eden ekipler, tespit ettikleri usulsüzlüklere karşı gerekli yaptırımları uyguluyor.

“EKİPLERİMİZLE TAM KADRO SAHADAYIZ”

Okul alışverişlerinin arttığı dönemde fahiş fiyatların önüne geçmek adına denetimlerini artırdıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, “Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı.

Bu süreçte de artan kırtasiye ve okul malzemesi ihtiyacı nedeniyle başta kırtasiyeler olmak üzere zincir marketlerde de denetimlerimiz sürüyor. Ekiplerimiz, velilerin ve öğrencilerin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri adına piyasada oluşabilecek fırsatçılığın önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor.” ifadelerini kullandı.