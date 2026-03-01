İzmir Bornova Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Demet Aslan ile Bir Kalp Bin Hikâye - Aşk Şarkıları Konseri', Nevzat Kavalar Kültür Merkezi ve Nikah Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Sevilen sanatçı Demet Aslan, romantik repertuvarı ve güçlü sahne performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Büyük ilgi gören konserde katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek adeta dev bir koro oluşturdu.

DUYGUDAN COŞKUYA UZANAN REPERTUVAR

Konserde 'Yalancı Bahar', 'Begonvil', 'Ayrılmam', 'Sana Kırmızı Çok Yakışıyor', 'Mecbursun', 'Pervane', 'Nazende Sevgilim', 'Damarımda Kanımsın' ve 'Kader Diyemezsin' gibi sevilen eserler seslendirildi.

Karadeniz ezgilerinin de yükseldiği 'Hey Gidi Karadeniz / Koyverdin Gittin Beni' ve 'Çayelinden Öteye' ile tempo artarken, 'Haydi Gel Benimle Ol', 'Çalkala Hadi Adamım', 'Deli Mavi' ve 'Sana Neler Edeceğim' parçaları salonda coşkuyu zirveye taşıdı.

Bazı şarkılarda izleyicilerin alkışlarla ritim tutması ve sanatçıya eşlik etmesi geceye ayrı bir renk kattı.şkan Eşki: 'Sanat, kentin ortak dilidir'

Gecenin sonunda konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kültür ve sanat etkinliklerinin kentin sosyal hayatına katkısına dikkat çekerek,

'Sanat, kent yaşamının en güçlü ortak dilidir. Bu akşam burada yalnızca şarkılar söylemedik; aynı duygularda buluştuk. Bornova'da kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

Katılımcılar, organizasyon için Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederken, konser sonunda sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı.