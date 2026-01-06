Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, zorlu ekonomik koşullarla mücadele eden dar gelirli ailelerin çocukları için sağladığı beslenme desteğini bu yıl da sürdürüyor. Beslenme desteğinden faydalanmak isteyenler 444 40 10 Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabiliyor.

BALIKESİR (İGFA) - Kent yoksulluğuyla mücadele ederken okula giden öğrencileri de unutmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve gelir gelmez başlattığı beslenme paketi desteğini bu yıl da aralıksız sürdürüyor.

'Çocuklarımız okula aç gitmeyecek' diyerek Türkiye'ye örnek olan bu projeyle dar gelirli ailelerin maddi yükünü hafifleten Başkan Akın ilkokul çağındaki çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesi için de tüm imkânları seferber ediyor.

'ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI BÜYÜMESİ EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ'

Kentte yaşayan tüm çocukların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için beslenme desteğini her geçen gün artırdıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı büyümesi bizim en büyük sorumluluğumuz. Balıkesir'imizde hiçbir çocuğumuzun beslenme çantası boş kalmasın diye beslenme desteğimizi dar gelirli ailelerimize düzenli olarak ulaştırıyoruz.️

Beslenme desteğinden faydalanmak için aileler 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezimizi arayabilir ve talep oluşturabilirler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerimizin de çocuklarımızın da yanındayız.' ifadelerini kullandı.