Merkez üssü Balıkesir Sındırgı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - AFAD verilerine göre saat 21.58'de merkez üstü Balıkesir Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 4.8 olarak ölçülürken, sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yerden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deoremle ilgili an itibariyle herhangi bir olumsuzluk olmadığını, saha çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Ankara-Niğde otoyolunda ters yönde giden sürücü yakalandı
Ankara-Niğde otoyolunda ters yönde giden sürücü yakalandı
İçeriği Görüntüle

Bu arada AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı'nın saat 20.14'ten bu yana 1,2 ile 2,5 büyüklüklerinde 20 ayrı sarsıntı kaydedildiği gözlendi.

Kaynak: İGF