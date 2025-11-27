Balıkesir Kent Konseyi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddete karşı tek ses oldu. Düzenlenen etkinlik ve programlarda bir araya gelen Balıkesirliler, 'Şiddete Geçit Yok' mesajı verdi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğu hakikatini hatırlattığı bir tarih olduğuna belirtirken 'Kadınların yaşam hakkı kutsaldır. Kadınların onuru, kimliği, emeği ve sözü susturulamaz. Kadın ne kadar güçlüyse toplum ve gelecek nesiller de o kadar güçlü olacaktır.' dedi.

Balıkesir Kent Konseyi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla iki gün boyunca yürüyüş, resim sergisi, söyleşi ve konser düzenledi. Kadına yönelik şiddete karşı tepkilerini göstermek ve dayanışmayı büyütmek için kortej yürüyüşü gerçekleşti.

Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Kadın Platformunun bileşenlerinin yer aldığı yürüyüşe çok sayıda vatandaşta katılarak şiddete karşı tek yürek oldu.

'ŞİDDETE GEÇİT YOK GEÇİDİ'

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden'in girişimleriyle Kent Konseyi binasının yanındaki alt geçit, artık daha aydınlık ve güvenli. Kadınların akşam saatlerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşması için karanlık olan alt geçit, 'Şiddete Geçit Yok' adıyla turuncu renge boyandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçidin her iki tarafına da güvenlik kamerası takıldı. Özden, 'Yaklaşık 3-4 ay önce Kent Konseyi binamızın olduğu yerdeki alt geçitte bir kadın tacize uğramış ve kent konseyi binamıza sığınmak zorunda kalmıştır. Yaşanan olay neticesinde bu konuda farkındalığı oluşturmak adına geçidi bu günün rengi olan turuncuya boyayarak 'Şiddete Geçit Yok' geçidine çevirdik. Artık kadınlar, o geçitten daha güvenli geçecek.' dedi.

SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Kırılma Noktası' adlı resim sergisi düzenlendi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde kadın ve erkek sanatçıların desteğiyle hazırlanan sergide sanatın birleştirici gücüyle şiddetsiz bir toplum için farkındalık oluşturulması amaçlandı. Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden tarafından sanatçılara katılım belgesi takdim edildi.

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin sona ermesi için Balıkesir'de var gücüyle çalıştıklarını belirten Baykan, serginin açılış konuşmasında şunları söyledi: 'Hiçbir gerekçe kadının yaşam hakkından, onurundan ve özgürlüğünden daha değerli değildir. Bu yüzden hayat eşitleninceye kadar, kadınlar özgür yaşayıncaya kadar, kız çocuklarımız korkmadan hayal kuruncaya kadar hep birlikte yan yana karanlıklarla mücadele etmeye devam edeceğiz.' Resim sergisinin ardından keman ve piyano resitali gerçekleşti. Ardından siluet tiyatro gösterisi düzenlendi. Duygusal ve düşündürücü performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini toplayan tiyatro gösterisinin ardından sanatçılara hediye takdim edildi.