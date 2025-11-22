Antalya Büyükşehir Belediyesi, ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için kömürün temin, satış ve tüketim aşamalarını sıkı denetim altında tutuyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği ve il mahalli çevre kurulu kararları çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya'ya gelen kömürleri, Akdeniz Sanayi Sitesi girişinde analiz merkezinde kontrol ediyor. Kriterlere uygun olmayan kömürlerin satış ve tüketimine izin verilmiyor ve il dışına geri gönderiliyor. Uygunsuz kömür satışı yapanlara ise idari para cezaları uygulanıyor. Analiz sürecinde kömürlerin kalori, kükürt, nem ve uçucu madde gibi kritik parametrelerine bakılarak hem çevrenin korunması hem de vatandaşların sağlıklı yakıt kullanması hedefleniyor.

KÖMÜR, TEMİN AŞAMASINDAN TÜKETİME KADAR KONTROL ALTINDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görev yapan maden mühendisi Osman Atmaca, kömür denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek 'Kömürlerin temin, satış ve tüketim aşamalarındaki denetim ve kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Ruhsatsız ve izinsiz satış yapanlar hakkında da işlem yapılıyor. Bu denetimler neticesinde uygun bulunmayan ve buna rağmen satışını sürdürmek isteyen vatandaşlara, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun belirlemiş olduğu idari para cezaları uygulanıyor' dedi.

KÜKÜRT, NEM GİBİ PARAMETRELER TEK TEK ÖLÇÜLÜYOR

Kömür analiz süreciyle ilgili bilgi veren Atmaca, kömür içerisinde yer alan parametrelere detaylı bir şekilde bakıldığını ifade ederek 'Temin aşamasında ilimize gelen kömür kamyonlarından alınan numuneler, laboratuvarımızda analize hazır hale getirildikten sonra cihazlarda test ediliyor. Bu analizlerde kömürün kalori değeri, kükürt değeri, ısı değeri, nem oranı, uçucu madde oranı gibi parametrelere bakıyoruz. Kriterleri sağlayan kömürlerin satış ve tüketimine izin verilmektedir. Satışına ve tüketimine izin verilmeyen kömürler ise il dışına geri gönderilmektedir' diye konuştu.

İL GENELİNDE 350 BİN TON KÖMÜR TÜKETİLİYOR

Kömür satışı yapan işletmelerden mutlaka uygunluk belgesi istediklerini vurgulayan Atmaca 'Kömür satışı yapan kişilerden uygunluk belgesi talep ediyoruz. Uygunluk belgesini gördüğümüz satıcıları tutanaklarımız ile tespit ederek, il genelinde ne kadar kömür girdiğini, bunun ne kadarının kullanıldığını, ne kadarının serada ve ne kadarının evsel ısınmada tüketildiğini kayıt altına alıyoruz. Analiz kapsamında yıllık yaklaşık 50 bin ton kömür analiz ediliyor. İlimiz genelinde ise yıllık yaklaşık 350 bin ton kömür tüketimi gerçekleşiyor' dedi.