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Öte yandan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu patlamayla ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınmasını isterken, asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığnı, 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturması devam ediyor.

Karesi ilçesi Kavaklı Köyü'nden gelen ihbar üzerine çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimleri sevk edildi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir güne büyük bir patlama yla uyandı.