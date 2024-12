Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi öldüğnü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Balıkesir Karesi ilçesi Kavaklı mahallesinde bulunan ZSR Mühimmat Fabrikası’nda meydana gelen patlama sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tadavi altına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Son açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısının 13 olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada patlama meydana geldi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

SES'TEN ÇAĞRI: BÜTÜN ÜYELER İŞYERLERİNE GİTMELİ

Sağlık Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi patlama sonrası şu açıklamayı yaptı:

"İlimiz Kavaklı Köyü’nde bulunan bir fabrikada patlama gerçekleştiği ve çok sayıda ölü ve yaralı emekçimizin olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Özellikle Atatürk Şehir Hastanesi’nde görev yapan üyelerimize izinli veya nöbet çıkışı dahi olsalar işyerlerine gitmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz.

Yaralanan emekçilerimize geçmiş olsun temennilerimizi iletirken vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kavaklı köyünde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldiğini bildirdi.

Gelen ilk bilgilere göre fabrika patlamasında 13 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Balikesir Valisi Ustaoğlu açıklamasında herhangi bir sabotaj ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Şu ana kadar 4 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirten Ustaoğlu, bu kişilerin durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Ustaoğlu, içeride kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

"SABOTAJ İHTİMALİ YOK"

Sabotaj ihtimali olmadığını belirten Ustaoğlu, içeride kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

"DİNAMİTTEN DAHA ŞİDDETLİ OLABİLİR"

Patlayıcı mühendisliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oluş yeri önemli bu patlamanın nerede olduğu önemli. İletişim halindeyiz. Umarım daha detaylı ağır ölümlü vakalara rastlamayız daha da büyümez. İlk aldığım bilgilere göre daha çok silah mühimmatlarının olduğu alanda gerçekleşti patlama. Ham maddelerin olduğu bölümdeyse oradaki ham maddelerin patlayıcı özelliği çok fazladır. Dinamitten dahi daha şiddetli olabilir ama gram mertebesinde yerleştirilir çok olmaz bu ürünler ama depo da dediğimiz bölgede olduysa daha yüksek bir patlama olabilir." ifadelerini kullandı.

'PATLAMA ANA BİNADA DEĞİL'

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, patlama yaşanan fabrikada içeride kimse kalmadığını duyurdu. Akın açıklamalarında, 'Ana bina değil üretim yerinde oldu patlama.. Üçpınar köyünün hemen yukarısında üretimin yapıldığı yerde 15 kişi çalışıyordu o bölgede. inceleme devam ediyor.' dedi.SON DAKİKA Balıkesirde Patlayıcı Üreten Fabrikada Patlama: Ölü ve

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ İSMAİL OK'TAN AÇIKLAMA

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok CNN TÜRK ekranlarında yaptığı açıklamada; 'Öncelikle başımız sağ olsun, güne çok üzücü bir olayla başladık. Maalesef Balıkesir’imizde mühimmat üretim fabrikasında bir patlama meydana geldi. 14 ölü ve yaralılar olduğu noktasında ilk bilgimiz, inşallah bu yaralılarımız sağlıklarına kavuşurlar. Konuşulabilecek bir durum da değil. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, kurtarma ekipleriyle her şeyi ile orada. Giden canların geri gelmesi mümkün değil üzüntümüz çok büyük, fabrikanın içi dışı her yeri ambulansla dolu.' ifadelerine yer verdi.

'CAMLAR SALLANDI, ALEV TOPU GELDİ'

Olayın yaşandığı köy Kavaklı Köyü Eski muhtarı ise, köyle fabrikanın arasının 800 metre olduğunu söyleyerek, 'Patlama oldu. önce camlar sallandı sonra alev topu geldi. fabrikanın bir bölümü dağıldı. vardiyada 20 kişi çalışıyor. Toplam 300 kişi vardı fabrikada. Tam dönüşüm saatine denk geldi. Köyde çalışanlar da vardı.' dedi.

'YERİMİZDEN HOPLADIK, ÇOK BÜYÜK SARSINTI OLDU'

Fabrika patlamasının yaşandığı yere yakın köylerden biri olan Köteyli Mahallesi Muhtarı Baki Eser CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada; 'Fabrikanın içinde barut kapsül yapan yer patlamış. Çok çalışan vardı. Kavaklı Köyü'nden bir arkadaşımız geldi ve şöyle anlattı: Kahvaltı ediyorduk, yerimizden hopladık çok büyük bir sarsıntı oldu. 1000 kişiye yakın çalışıyor. Balıkesir'deki ne kadar ambulans ve itfaiye varsa oraya sevk edildi. Ambulanslar fabrika önünde bekliyor. Hastaneler alarm durumunda. Bütün herkes nöbette bekliyor.' bilgilerini aktardı.

DMM: ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.