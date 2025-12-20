Balıkesir'i olası afetlere karşı daha güçlü hale getirmek için itfaiye teşkilatına 7 yeni modern araç kazandıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İtfaiyesi olarak bölgenin en güçlüsü olmak zorunda olduklarının altını çizerken, 'Balıkesir İtfaiyesi olarak muhtemel tüm afet ve acil durumlara karşı daima teyakkuzdayız. Hemşehrilerimizin güvenliği için daha çok büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz.' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatının gücüne güç katmaya devam ediyor. Türkiye'nin dördüncü büyük itfaiye teşkilatı olan Balıkesir İtfaiyesi, personel ve ekipman kapasitesini artırarak afetlere karşı altyapısını güçlendiriyor. Balıkesir ve bölgesini olası afetlere karşı daha güvenli hale getirmek amacıyla itfaiye teşkilatını yeni nesil araçlarla buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın katılımıyla modern teknolojiyle donatılmış yeni araçlar hizmete alındı. Salih Tozan Kültür Merkezi yanında gerçekleşen 'İtfaiye Araç Alım' törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir İtfaiyesinin bölgenin en güçlüsü olmak zorunda olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'İki adet 35 bin litrelik su ikmal tırı, üç adet 12 bin litre kapasiteli itfaiye aracı, bir adet arazi tipi itfaiye aracı ve bir adet su altı ve su üstü arama kurtarma aracı ile toplam 7 adet aracımızı daha İtfaiye'mize kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Balıkesir'imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.' dedi. Türkiye'nin en şeffaf ve likayat süreciyle 50 genç itfaiyeciyi kadroya dahil eden Balıkesir İtfaiyesi, 2026 yılında da kadrosunu güçlendirmeye devam edecek.

'BÖLGENİN EN GÜÇLÜSÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Balıkesir'in güvenliğinin en önemli teminatı olan itfaiyeyi güçlendirmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, il sınırları içerisinde 44 istasyon, 179 araç ve 860 personelle 7/24 görev başında olduklarını söyledi. Bölgenin en büyük, Türkiye'nin ise 4. büyük itfaiye teşkilatını kurmayı hedeflerinin altını çizen Akın, 'Balıkesir İtfaiyesi'nin bölgenin en güçlüsü olmak zorunda. Yaz aylarında yaşadığımız orman yangınları, bölgemizin deprem gerçeği bunu bize gösterdi. Halihazırda İtfaiye'miz, başarı anlamında ülke genelinde üst sıralarda yer alıyor. En son Sındırgı'da çok hızlı bir reaksiyon gösterdik ve AFAD'ımız ile birlikte 2-3 dakika gibi kısa bir sürede enkazdan beş vatandaşımızı hızlıca çıkarttık.' diye konuştu.